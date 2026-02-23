Новият шеф на МВР с ключова среща за "Петрохан"
Министърът на вътрешните работи Емил Дечев ще разговаря със служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР), разследващи случаите "Петрохан" и "Околчица".
Това съобщиха от МВР на сайта си.
Срещата ще се състои в сградата на министерството. Ще бъдат обсъдени предприетите действия по двата случая.
Още по темата:
- » Ужасът не спира! 15-годишният Александър е бит преди да бъде застрелян
- » Засякоха непознат глас на ключов запис от Петрохан
- » Майката на Валери хвърли нова бомба! Имало таен тунел, заради това е всичко
Коментирай
Най-четено от Политика
Неофициално: Кметове, спортисти и певци в листите на Радев, ето кои16:14 18.02.2026 | Политика
Коя е Надежда Нейнски БИОГРАФИЯ12:15 18.02.2026 | Политика
Последно от Политика