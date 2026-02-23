Христо Мутафчиев: Театрите са изправени пред фактически фалит

Държавните театри в страната са изправени пред фактически фалит заради блокирано финансиране и провалени проекти. За това предупреди председателят на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев по време на официална среща със служебния министър на културата Найден Тодоров. Браншовата организация предприе агресивен подход към новото ръководство на министерството, отказвайки традиционните 100 дни толеранс.

Директният сблъсък идва на фона на сериозни структурни дефицити в системата на сценичните изкуства, които години наред разчитат на делегирани бюджети и държавни дотации за своето оцеляване.

Блокирани фондове и европейски средства

Според Христо Мутафчиев, основната причина за критичната ситуация е пълният блокаж на външното финансиране. Институциите страдат от нефункциониращия Национален фонд „Култура“, а изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост е определено като "катастрофа".

Допълнителен удар върху сектора нанася и липсата на финансово обезпечение за Националния културен календар, което оставя десетки планирани събития без гарантиран бюджет. Критиката обаче е насочена изцяло към административните пречки, без да се коментира ефективността на управлението в самите културни институти.

Отворена конфронтация с министерството

Председателят на САБ използва първата среща със служебния министър, за да постави ясни условия за бъдещо сътрудничество.

"В отговор на искането за подкрепа, бях пределно ясен: Подкрепата ми към сектора и проблемите остава безрезервна. За съжаление „Сто дни толеранс“ този път няма да има. Хората на културата са в състояние на крайно обезверяване и натрупан гняв", заяви Христо Мутафчиев.

От думите му става ясно, че синдикатът ще позиционира себе си като "конструктивна и безкомпромисна опозиция" спрямо екипа на Министерството на културата. Мутафчиев дори изрази предварителни резерви към състава на хората, с които Найден Тодоров ще работи, упражнявайки допълнителен натиск върху кадровите решения на ведомството.

Резултати срещу доверие

Заявената позиция на Съюза на артистите показва, че браншът ще търси спешно наливане на средства в системата, за да покрие натрупаните загуби от предишното управление.

"Това не би било личен конфликт, а принципна позиция в защита на сектора и на всички, които работим в него. Подкрепата не се дава като кредит на доверие, тя се печели с резултати", подчертава Христо Мутафчиев.



От Министерството на културата обявиха, че срещата с Мутафчиев е само първата от поредица планирани разговори. Предстоят тежки преговори на министър Тодоров с директорите на държавните културни институти и представителите на независимия сектор, които вероятно също ще настояват за спешни финансови инжекции на фона на нестабилната политическа обстановка.