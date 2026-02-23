"ДПС- Ново начало" ще се яви самостоятелно на предсрочните парламентарни избори
"ДПС-Ново начало” ще се яви самостоятелно на изборите. Това стана ясно след заседанието на Централния съвет на партията. Формацията определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители и избра централен предизборен щаб, информират от Нова телевизия.
"Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло! На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!”. Това каза лидерът на партията Делян Пеевски при откриването на заседанието на Централния съвет на ДПС за подготовка на партията за явяване на предсрочните парламентарни избори на 19 април.
