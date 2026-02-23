Безопасно ли е да ядем покълнал лук?

Много домакинства правят една и съща грешка – изхвърлят лука директно в кофата, щом забележат появата на зелени филизи по повърхността му. Кулинарни експерти и специалисти по безопасност на храните обаче са категорични: процесът на покълване не прави зеленчука токсичен или опасен за консумация.

Митът за отровата: Лукът не е картоф

Появата на зелени кълнове е естествен биологичен процес, при който луковицата се подготвя за нов растеж, реагирайки на влага, светлина или топлина. Много хора се страхуват от покълналия лук, защото правят аналогия с картофите.

Има обаче ключова разлика: докато покълналите картофи отделят токсичното вещество соланин (което е вредно за човека), лукът не произвежда абсолютно никакви вредни съединения през този етап.

Какво се променя всъщност?

Растежът на филизите не прави лука отровен, но променя неговия профил:

Вкусът: Изчерпват се естествените захари, което води до по-горчив вкус.

Текстурата: Наблюдава се частична загуба на характерната хрупкавост.

Зелените стръкове: Те са не просто годни за ядене, но и съдържат високи нива на антиоксиданти. Могат да се използват като пълноценен заместител на пресния зелен лук за гарниране.

Заради леко нагарчащия си профил, експертите препоръчват покълналият зеленчук да се използва предимно за термична обработка – в супи, яхнии или сосове, където вкусът му ще се слее хармонично с останалите съставки.

Кога лукът наистина става негоден за ядене?

Единствената реална опасност настъпва при появата на съпътстващи процеси на гниене. Специалистите от Университета на Калифорния съветват да изхвърлите лука незабавно само при следните признаци:

Наличие на видим мухъл

Прекомерно омекване на луковицата

Поява на слуз под обвивката

Специфична, остра кисела миризма

Ако луковицата е твърда и здрава на пипане, дори и с дълги зелени филизи, тя остава напълно годна и безопасна за вашата трапеза.