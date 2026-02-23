Поредни аварии оставиха части на София без парно

Поредни аварии оставиха части на столицата без парно, съобщиха от сочи справка на сайта на "Топлофикация-София".

Засегнатите квартали са:

- част от "Младост" 1 - бл.33, бл.34-А, бл.34-В, бл.37, бл.37-А, бл.38, бл.38-А, бл.48, бл.48-А, бл.49, бл.49-А, бл.49-Б, бл.50, бл.50-А, бл.29, бл.29-А, бл.30, бл.30-А, детска градина №117 и от бл.121 до бл.132, очакваното възстановяване е на 25 февруари

- част от "Слатина", "Христо Смирненски" - ул. "Спътник" № 16 и 17, бл. 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 14, 15, 16, очакваното възстановяване е на 25 февруари

- част от "Сердика" - бл. 1, 13, 14, очакваното възстановяване е на 23 февруари

- част от "Гео Милев" - ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9, ул. "Христо Максимов" № 6, 10, очакваното възстановяване е на 25 февруари

Припомняме, че това е поредни аварии, която засягат хиляди абонати от началото на годината.