Борисов показва мускули: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен?

Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с всички 1090 кмета на партията в Стара Загора.

"Поводът на днешното събиране не е партиен, макар че, с наближаването на изборите, няма как да не се говори за политика", каза Борисов и веднага адресира спекулациите от последните дни за разрива с Делян Добрев.

"Нашите опоненти много обичат да търсят разломи в ГЕРБ, защото те са непрекъснато в разлом", заяви бившият премиер, припомняйки, че някой от най-големите фигури на "Продължаваме промяната", като Кирил Петков и Лена Бориславова, са напуснали партията. "Никога Делян Добрев не ми е писал лист с резултати. Една седмица беше в САЩ и то стана чудо. Само че силата на ГЕРБ е в единството."

Борисов призна, че спор е имало, но между председателите на малките и големите кметове, а не между него и Делян Добрев.

"Ние повече няма да мърдаме от това, което 20 години правим. Харчехме толкова, колкото изкарвахме. И ще се върнем там", заяви той.

Борисов публично се отрече от Симеон Дянков, тъй като "говори глупости по телевизията".

"Заради него още ми е постната пица на ревера", заяви лидерът на ГЕРБ, допълвайки, че ще си спомни кой му го е предложил за министър и ще го изгони.

"Тази една година ГЕРБ постави държавата пред партията. Заради това имаме 20%. Иначе щяхме да имаме 35% със сигурност. Сега можем да отчетем тази една година като успешна за държавата, но лоша за партията, което е по-добре", каза Борисов. "Какво ще прави ГЕРБ в тази предизборна кампания? На срещи с бизнеса да обяснява и поема ангажимент за осигуровките и данъци, за всичко, зад което сме били досега. Няма да се вдигат данъци и осигуровки. "Олевяването" на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев."

"Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво?", попита той. "Като каже олигархия, да каже коя е. Да им каже имената. Който ме търси, ще ме намери в Банкя. Социолозите не знам какво мерят, защото той няма партия, няма хора. Има протестен вот. Но той нарочно не си показва хората, а аз днес съм в залата с моите хора, които са дошли със свършената си работа."

Той заяви, че тези избори няма да са честни, изразявайки съмнение в машиния вот. Борисов също така сподели, че никой не иска да му каже кои са хората на Радев в областните градове.

"Кабинетът "Гюров" е на ПП-ДБ, АПС и Радев. А правителството започна с "Петрохан" и чудовищният скандал с Цицелков. Напомням, че ПП-ДБ правеха "ала-бала с президента", сигурен съм, че ще сменят и електронното министерство. Предстоящите избори няма да са честни. ПП-ДБ избраха Доган и обръчите от фирми - затова дадоха социалното и транспортното министерство. А предстоят големи смени в областни управители и горски стопанства. Докато сме така единни нито Доган, нито Делян могат да ни съборят. Нито Асен, нито Мирчев могат да разубедят хората да ни вярват."

"Добрият резулат на ГЕРБ ще покаже как ще се развие бъдещето. Не съм оптимист за състоянието на България", заяви Борисов. По думите му Радев ще копира ГЕРБ. "Дано намери и подобни хора."