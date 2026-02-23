БНБ изтегли 86 процента от левовете

Към момента на писане на тази статия (11:33 часа), броени минути след края на днешния брифинг на Координационния център към Механизма за еврото, над 4,4 милиарда лева продължават да циркулират в българската икономика. Този масивен остатъчен капитал поражда сериозни въпроси за готовността на гражданите за окончателния преход към европейската валута, въпреки днешните успокоителни послания на служебния кабинет.

„Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите“, заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски, цитиран от БГНЕС. Той оцени високо работата на институциите до момента и отчете, че приемането на общоевропейската валута преминава плавно и без сериозни сътресения.

Институционален оптимизъм срещу пазарни реалности

Правителството и регулаторите се опитват да демонстрират пълен контрол над ситуацията. Според председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов левовото обращение вече не представлява проблем, тъй като 86 процента от националната валута са успешно прибрани в трезорите. От началото на годината до 20 февруари единствено в пощенските клонове на Български пощи се извършиха близо 148 хиляди операции по обмяна на обща стойност 220 милиона лева.

Въпреки категоричното обещание на финансовия министър, че държавата категорично няма да допусне спекулативно увеличение на цените при прехода, управляващите не представиха конкретни икономически лостове, с които реално да спрат скритата инфлация в търговската мрежа.

Капанът на крайните срокове и фалшификатите

Зад сухата статистика се крият конкретни финансови рискове за крайните потребители. Двойното обозначаване на цените в магазините – паралелно в левове и евро, ще продължи единствено до месец август тази година. Още по-притеснителен е фактът, че търговските банки ще обменят старата валута без такси само до края на месец юни. Това означава, че гражданите, които закъснеят с превалутирането на личните си спестявания до лятото, ще понесат директни финансови тежести под формата на банкови комисиони.

Успоредно с това преходният период вече привлича активно криминалния контингент. Само в периода между 13 и 18 февруари Министерството на вътрешните работи регистрира 13 нови случая на опити за прокарване на фалшиви еврови банкноти на пазара. Полицията иззе няколко неистински банкноти с висок номинал от 500 евро. Този факт ясно показва, че измамниците се възползват от непознаването на новите парични знаци от страна на уязвимите групи от населението, превръщайки прехода в доходоносен престъпен бизнес.