Съвети за домакини: Как да поддържаме правилно паркета у дома?

Паркетът е един от най-елегантните и предпочитани подови настилки в дома. Той се придава уют, топлина и стил, но същевременно изисква правилна поддръжка, за да запази своята красота и дълготрайност. В тази статия ще разгледаме най-важните практики за грижа за паркета у дома.

🧹 Ежедневно почистване

Редовното почистване е основата на добрата поддръжка.

Използвайте мека метла или прахосмукачка с накрайник за твърди настилки

Почиствайте праха и песъчинките всеки ден – те можете да надраскат повърхността

Избягвайте твърди четки, които могат да повредят лака

📌 Съвет: направете издължаване на входа, за да насочите внасянето на мръсотията.

💧 Влажно почистване – с мярка

Паркетът не обича излишната влага.

Почиствайте с леко влажна (не мокра!) кърпа или моп

Използвайте специализирани препарати за дървени под

Избягвайте агресивни химикали и препарати с амоняк

⚠️ Важно: Водата може да доведе до подуване и деформация на дървото.

🪑 Предпазване от надраскване

Мебелите са една от основните причини за ефект на паркета.

снимките филцови подложки под краката на мебелите

Избягвайте влачене на тежки предмети

Използвайте килими в зони с интензивно движение

🌡️ Контрол на влажността и температурата

Дървото реагира на климатичните условия.

Поддържайте влажност между 40% и 60%

Избягвайте резки температурни промени

При нужда използвайте овлажнител през зимата

📌 Това ще увеличи разширяването, свиването и напукването на паркета.

✨ Периодична поддръжка и освежаване

С времето паркетът губи блясъка си.

Полирайте повърхността с високи продукти

При по-сериозно износване – направете циклене и лакиране

Следвайте следните предложения за производител за конкретния тип паркет

🚫 Какво да избягвате?

Прекалено мокро почистване

Остри предмети и обувки с токчета

Агресивни препарати

Дълго задържане на разляти течности

🏡 Правилната грижа за паркета не е трудна, но изисква постоянство. С редовно почистване, внимание към влагата и предпазване от механични повреди, можете да запазите пода си красив и здрав в продължение на десетилетия.