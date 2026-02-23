Съвети за домакини: Как да поддържаме правилно паркета у дома?
Паркетът е един от най-елегантните и предпочитани подови настилки в дома. Той се придава уют, топлина и стил, но същевременно изисква правилна поддръжка, за да запази своята красота и дълготрайност. В тази статия ще разгледаме най-важните практики за грижа за паркета у дома.
🧹 Ежедневно почистване
Редовното почистване е основата на добрата поддръжка.
Използвайте мека метла или прахосмукачка с накрайник за твърди настилки
Почиствайте праха и песъчинките всеки ден – те можете да надраскат повърхността
Избягвайте твърди четки, които могат да повредят лака
📌 Съвет: направете издължаване на входа, за да насочите внасянето на мръсотията.
💧 Влажно почистване – с мярка
Паркетът не обича излишната влага.
Почиствайте с леко влажна (не мокра!) кърпа или моп
Използвайте специализирани препарати за дървени под
Избягвайте агресивни химикали и препарати с амоняк
⚠️ Важно: Водата може да доведе до подуване и деформация на дървото.
🪑 Предпазване от надраскване
Мебелите са една от основните причини за ефект на паркета.
снимките филцови подложки под краката на мебелите
Избягвайте влачене на тежки предмети
Използвайте килими в зони с интензивно движение
🌡️ Контрол на влажността и температурата
Дървото реагира на климатичните условия.
Поддържайте влажност между 40% и 60%
Избягвайте резки температурни промени
При нужда използвайте овлажнител през зимата
📌 Това ще увеличи разширяването, свиването и напукването на паркета.
✨ Периодична поддръжка и освежаване
С времето паркетът губи блясъка си.
Полирайте повърхността с високи продукти
При по-сериозно износване – направете циклене и лакиране
Следвайте следните предложения за производител за конкретния тип паркет
🚫 Какво да избягвате?
Прекалено мокро почистване
Остри предмети и обувки с токчета
Агресивни препарати
Дълго задържане на разляти течности
🏡 Правилната грижа за паркета не е трудна, но изисква постоянство. С редовно почистване, внимание към влагата и предпазване от механични повреди, можете да запазите пода си красив и здрав в продължение на десетилетия.
