Зеленски: Русия започна Трета световна война!

Президентът на Украйна, Володимир Зеленски, заяви, че пълномащабното нахлуване на Русия представлява началото на фактическа Трета световна война, като Москва се опитва да пренареди глобалния ред, а съпротивата на Украйна спира конфликта да прерасне в по-широк международен сблъсък.

В интервю за Би Би Си Зеленски посочи, че Владимир Путин „вече е започнал“ световна война, като подчерта, че въпросът не е хипотетичен, а реален и текущ. Решаващото според него е докъде Русия може да напредне и как може да бъде спряна. Според президента Кремъл се стреми да наложи различен модел на живот на други народи и да отмени решенията на суверенни общества. Зеленски подчерта, че постоянната украинска съпротива в момента ограничава войната в настоящите ѝ рамки.

Относно териториалните въпроси, Зеленски заяви, че възстановяването на границите на Украйна от 1991 г. би било акт на справедливост и пълна политическа победа. Той обаче отбеляза, че опитите да се постигне това веднага чрез военни действия биха имали огромна човешка цена, тъй като страната все още няма достатъчно оръжие и персонал, за да освободи всички окупирани територии наведнъж. „Каква е земята без хора?“ попита той, подчертавайки, че запазването на населението и държавността има предимство.

Президентът категорично отхвърли предложения, обсъждани в инициативи за мир с подкрепата на САЩ, които предвиждат Украйна да отстъпи около 20% от Донецка област, както и окупираните части на Херсон и Запорожие в замяна на прекратяване на огъня. Зеленски определи такива отстъпки не като компромис, а като предателство - отслабване на позицията на Украйна и оставяне на стотици хиляди граждани под руски контрол. Според него това би разкъсало украинското общество и би създало дългосрочна нестабилност. Той също предупреди, че замразяването на конфликта по настоящите фронтови линии би дало възможност на Москва да се прегрупира и да поднови агресията след няколко години.

Зеленски подчерта, че ръководството на Русия не може да се вярва да спазва споразумения и че Кремъл действа единствено в собствен интерес. Западните партньори, според него, трябва да се съсредоточат върху сдържането на Русия, вместо да се опитват да я умиротворяват. Въпреки че Путин може доброволно да не прекрати войната, Зеленски посочи, че достатъчно политическо, икономическо и военно налягане може да принуди промяна на курса.

Относно гаранциите за сигурност, Зеленски подчерта, че всякакви дългосрочни споразумения със САЩ трябва да бъдат институционални, а не лични, като се имат предвид смяната на президентите. Той също акцентира върху спешната нужда на Украйна от укрепени въздушни отбранителни способности и поиска разрешение за производство на американско оръжие по лиценз, особено ракетни системи Patriot.

По отношение на вътрешната политика Зеленски отбеляза, че избори по време на война биха могли да се проведат, но само след като са осигурени реални гаранции за сигурност. Той допълни, че все още не е решил дали ще се кандидатира за нов мандат. Преди това беше посочил, че всякакви териториални отстъпки като част от мирно споразумение трябва в крайна сметка да бъдат решавани от украинския народ, евентуално чрез референдум.

Тези изявления се появяват в контекста на възобновена дипломатическа активност. Трети кръг от тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ се проведе в Женева на 17–18 февруари 2026 г., посредничени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф. Преди срещата Тръмп призова Украйна за бързи преговори. Неговата администрация популяризира 28-точков план за мир, който включва незабавно прекратяване на огъня, признаване на руския контрол над окупираните територии в Донбас и Крим, отказ от членство в НАТО и ограничения върху размера на украинските въоръжени сили.

Междувременно, във видеообръщение по случай съветския празник на 23 февруари, Владимир Путин обяви планове за продължаване на разширяването на руските военни способности и призова за всеобхватна милитаризация на обществото, засилвайки опасенията в Киев, че Москва се подготвя за продължителна конфронтация, а не за истинско уреждане на конфликта.