Ужасът не спира! 15-годишният Александър е бит преди да бъде застрелян

Фактите, версиите, въпросителните около случая "Петрохан" продължават да никнат като гъби след дъжд, и са все от ужасни по-ужасни.

Врачанската агенция BulNews твърди, че има данни от аутопсията на мъжете от "Петрохан" и кемпера на Околчица, които не се вписват в първоначалната версия, съобщава petel.bg.

Изнесеното от медията още не е коментирано от институциите.

След приключването на процесуално-следствените действия на 8 февруари, телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев са били транспортирани до МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца. Любопитното е, че трупната линейка на болницата не е била допусната до кемпера, а служители на МВР са пренесли мъртвите мъже на около 50 метра от него, твърди изданието.

Така, като се има предвид все още блокираният достъп до хижа „Петрохан“, става ясно, че никой външен не е виждал двете местопрестъпления от намирането на първите тела на 2 февруари. Двадесет дни по-късно, полицията продължава да охранява района на запаления имот, а самият кемпер е прибран под въоръжена охрана на полицейския паркинг край врачанското село Косталево.

Официалните данни, които са посочени в документите от аутопсията на тримата мъже, намерени в района на Околчица, съвпадат напълно с налаганата от разследващите версия за наличието на секта и педофилия. Прави впечатление обаче, че всички бивши ръководители на ДАНС, МВР и ГДБОП публично опровергаха това, като ясно посочиха, че има твърде много разминавания в публикуваните доказателства.

Реалните резултати от аутопсията напълно потвърждават техните съмнения. Най-впечатляващият факт, който е установен по време на извършването ѝ, показва, че 15-годишният Александър Макулев е бит и то основно в главата. Според Булнюз той имал многобройни белези плюс "подпухнало лице". "По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен. Момчето е гръмнато в слепоочието в задната част на кемпера", твърди Бул нюз.