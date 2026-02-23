Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод на съдебния съства по делото “Дебора", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Причината е, че преди дни клиентът им спечели дело срещу Районен съд Пловдив и сега съдът трябва да заплати 500 евро на Георги.
Адвокатите не смятат, че съдът ще е безпристрастен и желаят евентуален отвод на всички съдии от Районен съд Пловдив.
“Идеята не е да го местим от съд в съд, а да се гледа от безпристрастен съд".
Очаква се те да обжалват решението пред Апелативен съд Пловдив.
“Въпросът не е в размера на обезщетението а в основанията - разумния срок на съдебния процес."
По думите им те не смятат, че процесът се протака с множеството отводи. "Ако трябва да поставим на везната дали е бързо правосъдието, или да се гледа от безпристрастен съд, то Георги не трябва да бъде съден от длъжник и ответник по друго дело", категорични бяха те.
Дебора влезе бързо в залата и не отговори на журналистите.
