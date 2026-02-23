  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +10
Варна: +7 / +10
Сандански: +8 / +12
Русе: +3 / +4
Добрич: +5 / +7
Видин: +6 / +9
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +0 / +5
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +6 / +8

Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод

  • Сподели в:
  • Viber
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
A A+ A++ A

Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод на съдебния съства по делото “Дебора", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Причината е, че преди дни клиентът им спечели дело срещу Районен съд Пловдив и сега съдът трябва да заплати 500 евро на Георги.

Адвокатите не смятат, че съдът ще е безпристрастен и желаят евентуален отвод на всички съдии от Районен съд Пловдив.

“Идеята не е да го местим от съд в съд, а да се гледа от безпристрастен съд".

Очаква се те да обжалват решението пред Апелативен съд Пловдив.

“Въпросът не е в размера на обезщетението а в основанията - разумния срок на съдебния процес."

По думите им те не смятат, че процесът се протака с множеството отводи. "Ако трябва да поставим на везната дали е бързо правосъдието, или да се гледа от безпристрастен съд, то Георги не трябва да бъде съден от длъжник и ответник по друго дело", категорични бяха те.

Дебора влезе бързо в залата и не отговори на журналистите.

#Дебора

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите