Традиционен български картофен огретен

Картофеният огретен е едно от всички ястия, които носят усещане за домашен уют и топлина. Макар думата „огретен“ да идва от френската кухня, в България рецептата е адаптирана спрямо местните продукти и вкусове, превръщайки се в класика на домашната трапеза.

Традиционният български вариант се отличава с комбинация от сирене, яйца и понякога кисело мляко, което придава характерен плътен вкус и апетитна златиста коричка.

🧾 Необходими продукти

1 кг картофи

3 яйца

200 г бяло саламурено сирене

200 мл прясно мляко (или смес с кисело мляко)

50 г масло

100 г кашкавал (по желание)

сол на вкус

черен пипер

щипка индийско орехче (по желание)

👩‍🍳 Начин на приготвяне

Подготовка на картофите

Обелете картофите и ги нарежете на тънки кръгчета. За по-добър резултат можете да ги бланширате за 5–7 минути в подсолена вода.

Подреждане

Намажете тавата с масло и наредете ред картофи. Поръсете с натрошено сирене, малко сол и подправки. Повторете редовете, докато продуктите свършат.

Заливка

Разбийте яйцата с прясното мляко. Добавете щипка черен пипер и индийско орехче. Залейте равномерно огретена.

Печене

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40–50 минути. Ако използвате кашкавал, настържете го отгоре 10 минути преди края, за да получите златиста коричка.

🍽️ Съвети за перфектен резултат

Използвайте по-нишестени картофи – стават по-кремообразни.

Смес от прясно и кисело мляко придава по-богат вкус.

Добавете чесън или копър за по-български аромат.

Останете огретена да „почине“ 10 минути преди сервиране – така се стяга и се реже по-лесно.

Картофеният огретен по български е чудесен пример, тъй като един проста рецепта може да се превърне в истинско кулинарно удоволствие. Подходящ както за делнична вечеря, така и за гости, той комбинира достъпни продукти с богат вкус.