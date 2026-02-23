Традиционен български картофен огретен
Картофеният огретен е едно от всички ястия, които носят усещане за домашен уют и топлина. Макар думата „огретен“ да идва от френската кухня, в България рецептата е адаптирана спрямо местните продукти и вкусове, превръщайки се в класика на домашната трапеза.
Традиционният български вариант се отличава с комбинация от сирене, яйца и понякога кисело мляко, което придава характерен плътен вкус и апетитна златиста коричка.
🧾 Необходими продукти
1 кг картофи
3 яйца
200 г бяло саламурено сирене
200 мл прясно мляко (или смес с кисело мляко)
50 г масло
100 г кашкавал (по желание)
сол на вкус
черен пипер
щипка индийско орехче (по желание)
👩🍳 Начин на приготвяне
Подготовка на картофите
Обелете картофите и ги нарежете на тънки кръгчета. За по-добър резултат можете да ги бланширате за 5–7 минути в подсолена вода.
Подреждане
Намажете тавата с масло и наредете ред картофи. Поръсете с натрошено сирене, малко сол и подправки. Повторете редовете, докато продуктите свършат.
Заливка
Разбийте яйцата с прясното мляко. Добавете щипка черен пипер и индийско орехче. Залейте равномерно огретена.
Печене
Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 40–50 минути. Ако използвате кашкавал, настържете го отгоре 10 минути преди края, за да получите златиста коричка.
🍽️ Съвети за перфектен резултат
Използвайте по-нишестени картофи – стават по-кремообразни.
Смес от прясно и кисело мляко придава по-богат вкус.
Добавете чесън или копър за по-български аромат.
Останете огретена да „почине“ 10 минути преди сервиране – така се стяга и се реже по-лесно.
Картофеният огретен по български е чудесен пример, тъй като един проста рецепта може да се превърне в истинско кулинарно удоволствие. Подходящ както за делнична вечеря, така и за гости, той комбинира достъпни продукти с богат вкус.
