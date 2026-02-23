Ново кулинарно предаване стартира в ефира на bTV

Кулинарното риалити шоу „Моята кухня е номер едно“ стартира на 28 февруари в ефира на bTV.

Дебютният сезон на едно от най-успешните готварски предавания в света ще се излъчва всяка събота и неделя от 20:00 ч., като за първи път епизодите ще са достъпни и ден по-рано за абонатите на видеоплатформата VOYO.

Общо 15 двойки, съставени от професионални или хоби готвачи, влизат в ожесточена кулинарна надпревара за рекордната награда от 75 000 евро и титлата „Моята кухня е номер едно“.

Участниците, сред които има майки и дъщери, съпрузи, бизнес партньори, годеници или просто приятели ще бъдат изправени пред няколко основни предизвикателства – времето, конкуренцията и строгите критики на съдийския екип.

Двойките са разделени в три групи, а представянето им ще оценяват едни от най-утвърдените шеф готвачи в съвременната българска кулинария – Владимир Тодоров, Любомир Тодоров, Павел Павлов и Любен Койчев. С богат международен опит, работа в ресторанти, отличени със звезди „Мишлен“ и редица професионални отличия зад гърба си, те ще следят не само вкуса на ястията, но и организацията, синхрона в отбора и атмосферата по време на вечерята.

На 28 февруари в ефира на bTV под светлината на прожекторите ще излязат първите кулинарни двойки – младото семейство Ралина и Иван Димитрови, които ще влязат смело в играта, като заложат на традиционни български ястия и приятелките Нона Петкова и Адриана Гюзелева, които ще съчетаят елементи от италианска кухня със собствени интерпретации на популярни ястия. В неделя е ред и на следващите два кулинарни тандема, а първата елиминация предстои на 7 март, събота.

Участниците имат само 5 часа да напазаруват, направят заготовки, да подредят и декорират масата, да сготвят и поднесат тристепенно меню за 10 души. Освен всичко, домакините имат задачата да измислят оригинално име, подходящо за своя pop-up ресторант.

Само двойката, която докаже на съдиите и конкуренцията си, че добрата кухня не е просто въпрос на рецепта, а на характер, партньорство и способност да готвиш под напрежение, ще заслужи голямата награда от 75 000 евро и престижната титла. Не пропускайте старта на „Моята кухня е номер едно“ на 28 февруари от 20:00 ч. по bTV или ден по-рано на VOYO.

Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.