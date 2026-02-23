Мексико ликвидира "Ел Менчо", картелът отвърна с вълна от насилие в цялата страна

Един от най-издирваните наркобосове в света – Немесио Рубен Осегера Сервантес, известен като „Ел Менчо“, беше убит в неделя по време на военна операция в западния мексикански щат Халиско. Министерството на отбраната на Мексико потвърди, че специални части са предприели акция за задържането на 59-годишния лидер на картела „Ново поколение Халиско“ (CJNG), но са попаднали под обстрел. В последвалия сблъсък четирима членове на картела са били убити на място, а трима – ранени, включително Осегера Сервантес, който по-късно е починал при транспортиране с хеликоптер към Мексико Сити. Двама заподозрени са задържани. На място са иззети оръжия, сред които ракетни установки, способни да свалят въздухоплавателни средства и да унищожават бронирани машини. Трима военнослужещи са били ранени по време на операцията.

Акцията, в която са участвали пехота, Националната гвардия, военновъздушните сили и военното разузнаване, е проведена в Тапалпа, на около 130 километра югозападно от Гуадалахара, в планинския район Сиера Мадре. Властите съобщиха, че американски служби са предоставили допълнителна разузнавателна информация. Посолството на САЩ в Мексико определи мисията като част от двустранното сътрудничество, а представител на американското министерство на отбраната заяви пред Ройтерс, че Съвместната междуведомствена работна група за борба с картелите е съдействала при събирането на разузнавателни данни.

Смъртта на Ел Менчо предизвика незабавна и координирана ответна реакция. Въоръжени членове на картела издигнаха пътни блокади, използвайки подпалени автомобили, автобуси и камиони в поне осем щата, включително Халиско, Гуанахуато, Наярит, Мичоакан, Колима, Гереро, Тамаулипас и Сакатекас. Според някои информации смущения са регистрирани в до 20 щата. Гъст дим се издига над Пуерто Ваярта, а в Гуадалахара въоръжени мъже подпалиха превозни средства и дори бензиностанция. Пътници на летището в града потърсиха укритие от страх от ответни атаки. До вечерта части от Гуадалахара са опустели, след като жителите са останали по домовете си. В няколко региона училищата са затворени, а общественият транспорт в Халиско – спрян. Дори Гватемала засили сигурността по границата си с Мексико.

С нарастването на напрежението бяха съобщени и нови жертви. Представител на щатските власти в Халиско заяви пред Асошиейтед прес, че член на Националната гвардия е загинал в Тапалпа, шестима други гвардейци са били убити в Сапопан, надзирател е загинал по време на бунт в затвора в Пуерто Ваярта, а служител на щатската прокуратура е бил убит в Гуадалахара. Допълнителни подробности не са оповестени.

Международните пътувания също са засегнати. Американски и канадски авиокомпании отмениха десетки полети. Air Canada обяви, че временно прекратява полетите до Пуерто Ваярта заради влошената обстановка и призова пътниците да не се отправят към летището. Посолството на САЩ издаде предупреждение за сигурността, призовавайки американските граждани в няколко щата да останат по домовете си, докато Канада предупреди гражданите си за стрелби, експлозии и бързо променяща се ситуация в Мексико.

Осегера Сервантес беше превърнал картела „Ново поколение Халиско“ в най-мощната престъпна организация в Мексико, след като го основава около 2009 г. Макар да не беше толкова известен в световен мащаб като картела „Синалоа“, ръководен някога от Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, CJNG стана печално известен в страната със своята изключителна жестокост и тежко въоръжение. Организацията трафикираше кокаин, метамфетамин и фентанил към САЩ, разшири дейността си с кражби на горива и рекет и въведе използването на дронове и самоделни взривни устройства. През 2015 г. картелът свали военен хеликоптер и по-късно опита да убие високопоставения служител по сигурността Омар Гарсия Харфуч.

Съединените щати бяха обявили награда от 15 милиона долара за залавянето на Ел Менчо и определиха неговия картел, заедно с други, като чуждестранна терористична организация. Висши американски представители приветстваха резултата. Заместник-държавният секретар Кристофър Ландау го определи като един от най-жестоките наркобосове и нарече ликвидирането му значимо развитие. Операцията идва след месеци на натиск от страна на президента Доналд Тръмп по въпросите за наркотрафика и миграцията по близо 3 200-километровата граница между двете страни.

Анализатори определят убийството като най-сериозния удар срещу мексиканските картели от повече от десетилетие, сравним със залавянето на Гусман. Дали това ще промени престъпния пейзаж обаче остава неясно. Картелът действа в поне 21 от 32-те щата на Мексико и в голяма част от Съединените щати, което му осигурява дълбока структурна устойчивост. Бившият служител на Администрация за борба с наркотиците Майк Вигил заяви, че операцията изпраща силен сигнал за сътрудничество между Мексико и Вашингтон, докато анализаторът по сигурността Давид Сауседо предупреди, че борбата за наследяване или консолидирането на властта в рамките на семейството може да определи дали насилието ще се засили или ще отслабне.

Президентът Клаудия Шейнбаум призова за спокойствие, подчертавайки координацията между федералните и щатските власти и уверявайки гражданите, че по-голямата част от страната функционира нормално. Засега обаче Мексико се изправя пред непосредствения шок от елиминирането на един от най-могъщите и страховити престъпни босове в западното полукълбо и несигурността, която следва след неговото падане.