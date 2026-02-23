Бивше сметище става наказателен паркинг на СДВР

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) намери временно спасение от тежката криза с хилядите конфискувани автомобили, след като Столична община се притече на помощ с предоставянето на 16 декара площ. Теренът, който над 10 години функционираше като незаконно сметище в квартал "Факултета", е отдаден безвъзмездно за срок от 10 години.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и кметът на район "Красна поляна" Димитър Петров ще предадат официално облагородения обект за нуждите на полицията, съобщи БТА. Институционалният акт обаче осветява един много по-дълбок проблем с липсата на държавна стратегия за съхранението на отнетите превозни средства.

Логистичен хаос зад пиар фасадата

След приемането на последните промени в Наказателния кодекс, които позволиха масовото отнемане на автомобили от пияни и дрогирани шофьори, дворовете на почти всички районни управления в страната се превърнаха в своеобразни автоморги. Вместо държавата да изгради национално решение за проблема и да създаде бърз механизъм за разпродажба или рециклиране на активите, тежестта беше прехвърлена към местната власт.

Предоставянето на "безвъзмезден паркинг" на практика е пожарен изход за МВР. Остава неясно кой бюджет ще поеме разходите по постоянната охрана на 16-те декара и какво ще се случи с хилядите гниещи ламарини след изтичането на 10-годишния договор с общината.

Черната статистика на пътя

На фона на проблема със съхранението, полицията продължава да отчита стряскащо високи нива на нарушения. Само за изминалото денонощие органите на реда са установили 24 шофьори, които са седнали зад волана след употреба на алкохол.

Според данните на Министерството на вътрешните работи, 11 от нарушителите са шофирали с над 1,2 промила алкохол в кръвта, което подлежи на директно наказателно преследване и конфискация. Двама водачи са отказали да бъдат тествани с дрегер, а други трима са хванати да управляват автомобилите си под въздействието на наркотични вещества.