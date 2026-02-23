Румен Радев обяви политическите си амбиции пред германска медия

Президентът на България в периода 2017-2026 година Румен Радев избра германския вестник Berliner Zeitung, за да легитимира официално влизането си в парламентарната политика. В стратегически изградено интервю той представи новия си политически проект не като лична амбиция, а като "отговор на призива на българските граждани", прехвърляйки същевременно отговорността за икономическите проблеми изцяло върху редовните правителства.

Геополитически PR и индустрия

Използвайки трибуната на авторитетното германско издание, бившият държавен глава направи опит да изчисти външнополитическия си имидж, акцентирайки върху стратегическото партньорство с Германия. Той изтъкна германските инвестиции в българската отбранителна индустрия, давайки за пример "Райнметал", и се позиционира като гарант за европейското развитие на страната. Този ход представлява явен опит за печелене на доверие сред западните партньори преди предстоящите избори.

Удобната амнезия за инфлацията

В интервюто Радев остро критикува начина, по който се подготвя въвеждането на еврото у нас, обвинявайки кабинета в неспособност да се справи с покачването на цените. Той посочи, че приемането на единната валута засяга всички и подкрепи идеята за референдум по темата. В този икономически анализ обаче политикът удобно пропуска факта, че неговите служебни кабинети управляваха държавата през голяма част от периода на генериране на инфлационните процеси, насочвайки вината единствено към политическите си опоненти.

Мирът според Радев

По отношение на войната в Украйна, бившият президент продължава да настоява за възобновяване на диалога с Русия. За да легитимира тази позиция пред западната публика, той използва избирателно изказвания на френския президент Еманюел Макрон. Въпреки че изрази подкрепа за визията на Доналд Тръмп за спиране на кръвопролитията, Радев разкритикува правителството в оставка за прибързаното присъединяване на България към "Борда за мир", настоявайки, че подобни сериозни международни ангажименти изискват задължително парламентарно обсъждане.

Разширяването на Европейския съюз

Радев охлади ентусиазма за бързо приемане на Украйна в Европейския съюз, припомняйки, че страната има да свърши още много работа, за да изпълни стриктно Копенхагенските критерии. Запитан за Република Северна Македония, той отново потвърди категоричната българска позиция, че преговори могат да започнат едва след вписването на българите в конституцията на югозападната ни съседка