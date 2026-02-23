Засякоха непознат глас на ключов запис от Петрохан

Непознат мъжки глас, който нарежда "Снимай, снимай", е засечен на един от видеозаписите от района на хижа "Петрохан". Кадрите са заснети в следобедните часове на 1 февруари, когато се разиграва трагедията. Според експерта по национална сигурност Славчо Велков, гласът най-вероятно принадлежи на човек, който е участвал в създаването на материалите, съобщи NOVA.

Пренебрегнати доказателства

Анализаторът изрази сериозни критики към работата на разследващите органи, като акцентира върху игнорирането на ключови следи на местопрестъплението. Той обърна специално внимание на факта, че не е направена аутопсия на убитите кучета в района.

Щ"Ако имаше човек на предполагаемото място зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд човек", коментира Славчо Велков. Според него животните са могли да насочат полицията директно към евентуалните извършители чрез проследяване на миризми, ако действията на терен бяха извършени професионално.

Удобната версия за самоубийство

Експертът смята, че лансираната от институциите хипотеза за групово самоубийство обслужва нечии интереси, тъй като автоматично прекратява издирването на външни лица. "С версията за самоубийство спираш да търсиш извършители", категоричен е Велков. Тази теза се явява най-лесният изход за властите, който ги освобождава от тежката отговорност да разплитат сложна криминална мрежа.

Странният маршрут на Ивайло Калушев

Славчо Велков повдигна въпроси и около действията на издирвания собственик на хижата Ивайло Калушев в края на януари. Пътуването му до бургаското село Българи с кемпер и две деца, под предлог ремонт на водомерна шахта, буди сериозни подозрения и прилича на логистична операция.

Специалистът направи паралел между географското положение на Петрохан и село Българи – и двете локации се намират в непосредствена близост до държавните граници. "Знаем, че това е част от Балканския маршрут на така наречените имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари", обясни експертът, по информация на NOVA.

Той призова разследващите да извършат щателен оглед на кемпера за тайници и повдигна ключовия въпрос за самоличността и местонахождението на мъжа, който първи е открил телата край хижата.