AI (изкуствен интелект) разгада посланията на Нострадамус за тази и следващата година, а резултатът е очаквано апокалиптичен. YesChat бил попитан как тълкува Нострадамус с оглед на геополитиката през идните години.

Код

Експерти са пригодили специален модул, в който мощни езикови модели обработвали ренесансовите четиристишия за виденията на французина. Системата сравнява стиховете от XVI век със съвременните бази данни за климата, политиката и военните съюзи и след това създава конкретна картина на бъдещето, което се смята, че е видял Нострадамус.

Първото тревожно предупреждение на алгоритъма се отнася до Обединеното кралство. Според невронната мрежа до края на 2026 г. югоизточната част на Англия, в това число и самият Лондон, може да бъде под вода поради тежки наводнения. Това обаче ще бъде само началото на верига от събития.

Според този сценарий на AI Аузония ще влезе в конфликт с кралството отвъд Ламанша. Под името Аузония алгоритъмът обединява Италия, Испания и Гърция, които щели да започнат война с Британското кралство.

Сътресения

Изкуственият интелект описва и Франция като зона на сериозни сътресения. Очаква се до 2027 г. страната да бъде обхваната от мащабни протести, а политическата й независимост да отслабне на фона на нарастващото влияние на САЩ. Алгоритъмът тълкува Нострадамус как южните региони на Франция могат да се превърнат в плацдарм за разполагане на американски военни бази.

Атом

Най-радикалният извод на машинния интелект е прогнозата за 2030 г. В четиристишията се споменават „кораби с тризъбци“, които алгоритъмът дешифрира като балистичните ракети Trident II, изстрелвани от подводници. Анализът на четиристишие 5/62 довежда до шокиращата версия, че ще бъдат използвани тактически ядрени оръжия в Близкия изток.

Трябва да се отбележи, че все пак изкуственият интелект, колкото и да е мощен, се базира на наличните данни. Просто ги преработва спрямо четиристишията на Нострадамус. За разлика от предсказанията на Ванга, те все пак са известни. Докато за българската пророчица постоянно излизат съобщения за нови и нови видения, но доколко тя ги е казала, не е ясно. Първоначално руснаците я споменаваха за щяло и нещяло, сега предимно британците вадят всяка седмица по нещо за нея. А при Нострадамус само тълкуванията на апокалиптичните му четиристишия са различни и винаги нови.





