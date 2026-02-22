Фурмите – сладки, но здравословни енергийни бомби

Фурмите са плодовете на финиковата палма. Те са сред най-старите култивирани плодове в света и се отглеждат основно в Близкия изток, Северна Африка и части от Азия.

Могат да се консумират пресни или сушени. Издържат месеци без да се развалят. В миналото са били основна храна на пътешественици и номади.

Фурмите са изключително хранителни. Богати са на естествени захари (глюкоза, фруктоза). Съдържат фибри, които подпомагат храносмилането. Те са източник на калий, магнезий, желязо, калций. Съдържат витамини от група B. Те са с ниско съдържание на мазнини.

Ползите от фурмите са няколко: дават бърза енергия, подпомагат сърдечно-съдовата система, подобряват храносмилането, полезни са при анемия. Имат антиоксидантни свойства. Препоръчват се при умствено и физическо изтощение.

Фурмите заемат особено място в исляма и са тясно свързани с месец Рамазан. Според ислямската традиция пророкът Мохамед е прекъсвал поста си именно с фурми и вода - практика, описана в хадисите (устно предание за пророка Мухаммед) и следвана от мюсюлманите и днес. Плодът е споменат и в Коран като благословена храна. Освен духовното значение, фурмите са предпочитани и заради високата си хранителна стойност - бързо възстановяват енергията след продължителен пост.