Българските грации покориха Грузия, злато и сребро за момичетата ни

След лидерските позиции и силния старт в първия състезателен ден, българските национални състезателки по художествена гимнастика затвърдиха високото ниво на представянето си и във втория ден на International Gymnastics Marathon (FIG & Non FIG), който се провежда този уикенд в Тбилиси, Грузия.



В индивидуалната надпревара при девойките (2011-2012) Антоанета Цанкова, Александра Петрова и Сияна Алекова отново показаха класа, характер и състезателна устойчивост, достойно защитавайки авторитета на българската школа.



Сияна Алекова демонстрира впечатляваща концентрация и шампионска увереност във втория състезателен ден. Силните и убедителни изпълнения на бухалки (26.300) и лента (26.600) я изведоха до златния медал в многобоя със сбор от 101.500 точки. Възпитаничката на Божидара Рачева се класира и за два финала - на бухалки и на лента с първи по сила резултати.



Александра Петрова записа силен международен дебют и заслужено завоюва сребърния медал в многобоя с общ сбор от 99.500 точки (25.950 обръч, 24.100 топка, 25.950 бухалки и 23.500 лента). Водената от Кристина Илиева показа стабилност, увереност и зряло поведение на състезателния килим още в първото си участие на подобен форум.



Антоанета Цанкова, която бе лидер след първия състезателен ден с отлична игра на обръч и топка, днес допусна неточности в съчетанията си на бухалки (22.450) и лента (24.700). Така възпитаничката на Николай Боев завърши на четвърта позиция в многобоя със сбор от 98.700 точки и се класира за два финала - на обръч и топка.



В съдийския панел България бе представена от Цвета Кузмова, която днес бе част от панела за артистичност.



Със златен и сребърен медал, четири финала на уреди и силно присъствие в челото на класирането, българските гимнастички направиха впечатляваща заявка в първото си международно участие за сезона. Представянето в Тбилиси е поредното доказателство за потенциала на младото поколение и за силата и традициите на българската художествена гимнастика.



