Четвърти ден претърсват резиденция Роял Лодж, където е живял бившият принц Андрю

Четвърти ден продължава претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор на фона на засилващи се призиви бившият принц, брат на краля, да бъде разследван за държавна измяна.

Андрю беше арестуван в четвъртък по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради твърдения, че е изпращал поверителни правителствени документи на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, когато е бил търговски пратеник.

Полицията продължава претърсването на бившата резиденция на бившия принц Роял Лодж в Уиндзор, графство Баркшър. Като част от отделно разследване, столичната полиция заяви, че се свързва с бивши и действащи служители, които може да са работили в тясно сътрудничество с Андрю, с молба за информация по време на службата си, която може да е от значение за разследването.

Бившият министър на сигурността от Консервативната партия Том Тугендхат призовава за парламентарно разследване на връзките на Андрю и Питър Манделсън с Епстийн, заявявайки пред неделното издание на "Сън", че "случващото се надхвърля здравия разум и че може да се наложи преразглеждане законите за държавна измяна, написани преди 700 години".

Това се случва, след като влиятелна група депутати провежда среща, за да обсъди дали да започне парламентарно разследване на ролята на търговските пратеници на Обединеното кралство. Разследването ще се фокусира върху потенциални проблеми в рамките на по-широката система и поуки, които трябва да се извлекат, без конкретен коментар за Андрю, който е бил на тази позиция в продължение на 10 години, докато не изчезне рискът от предотвратяване на наказателни производства.

Бивши началник на Кралското командване за защита на Скотланд Ярд заяви пред Скай нюз, че е трудно да се повярва, че служителите по сигурността на Андрю, които са пътували с него до всички пет резиденции на Епстийн, да не са видели нищо нередно.



