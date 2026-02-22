Нинова вижда не нова посока в БСП, а реставрация на старото

Лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова заяви, че не вижда нова посока в БСП. Тя коментира в студиото на БНТ актуалната политическа ситуация, бъдещето на левицата, ролята на Румен Радев и на Крум Зарков, както и икономическите предизвикателства пред страната.

По повод участието в предстоящата политическа битка на Крум Зарков и Румен Радев бившата председателка на БСП заяви: "Имам принос за политическото развитие и на двамата. Те също са дали каквото могат от себе си. Ще участваме всички в състезанието и ще видим резултата. Скромно се оценявам в израстването на тези личности." Тя обаче беше категорична, че не вижда "нова посока" в БСП: "Не виждам нов път. Виждам още от същото, даже реставрация на старото."

Като аргумент тя посочи връщането на Сергей Станишев в ръководството на партията: "Това за мен е плоският данък, Истанбулската конвенция и прегръдката с ДПС. Това говори достатъчно, че няма нов път."

Нинова потвърди, че разривът с Крум Зарков е бил принципен и е свързан с ратификацията на Истанбулската конвенция: "Аз изконно, принципно и дългосрочно ще бъда защитник на децата. Смятам, че всеки над 18 години може да живее както иска. Но децата да не се пипат до 18-годишна възраст. На тази тема ни бяха различията."

По думите ѝ, Зарков е подкрепял ратификацията и "така наречения трети социален пол", което е довело до цивилизована, но окончателна раздяла.

Относно отношенията си с президента Румен Радев (2017-2026), Нинова коментира: "Имам съмнение, че неговите амбиции са същите. Дори при първото си появяване след напускането на президентството заяви, че е отворен към всички, включително към ГЕРБ и ПП-ДБ."

Тя постави под въпрос възможността за реформи в съдебната система чрез коалиции с партии, които според нея са част от "модела": "Как с този модел ще направиш промяна? Няма как, влизайки в него, да декларираш, че си против него."

Нинова бе категорична, че основният ѝ политически приоритет остава борбата със задкулисието: "Бъдещето на България минава през ликвидирането на този модел Борисов - Пеевски. Иначе нищо няма да се получи."

Тя припомни, че е отказала предложение да стане председател на Народното събрание с гласовете на ГЕРБ: "Господин Борисов, в разговор с мафията не влизам."

На въпрос дали е възможно сътрудничество между Румен Радев и "Продължаваме Промяната", Нинова заяви: "Всичко допускам. Лупингите в политиката са възможни. На мен не са ми познати. Аз съм човек с позиции и принципи."

Като бивш следовател Нинова коментира и казуса "Петрохан", като го определи така: "Обобщен образ на множество проблеми в българското общество."

Тя говори за "пълен провал на институциите", "тежко задкулисие" и съмнения за зависимости. "Издадени разрешителни за 16 оръжия в един ден на един човек. Това не е случайно".

По думите ѝ, доверието в институциите е сринато: "Никой на нищо не вярва и проблемът се задълбочава."

Относно предстоящите избори Нинова заяви, че социологическите проучвания не отразяват реалната картина: "Как така на първо място излиза нещо, което го няма - без програма, без име, без лица?"









