Радостин Василев за служебното правителство: Тръгва с тотален фалстарт

Служебното правителство тръгва с тотален фалстарт.

Това мнение изказа пред БНР лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев, който е и зам.-председател на Народното събрание.

Той няма доверие в новия кабинет, че ще проведе честни избори, но:

"Имам надежда да го направи, защото в интерес на всички българи е да има честни избори".

Според него някои от служебните министри са шокиращи и обясни защо смята така:

"Предвид тежка политическа и историческа обремененост и някои корупционна".

По думите му недоверие предизвикват Трайчо Трайков, Надежда Нейнски, Стоил Цицелков, който подаде оставка. За него оставката на Цицелков е била единствената възможност:

"Въпросът е защо в България се стига до кандидатура на такъв човек - не се ли проверява, не искаш ли информация от този човек? Всичко останало е замазване на положението и някакъв кризисен пиар. Той подаде оставка и нанесе една репутационна щета, която до края на 2-месечното управление, ако е толкова, няма да бъде заличена".

В интервю за предаването "Неделя 150" Василев отбеляза, че е очаквал в служебния кабинет да влязат деполитизирани кадри. Вместо това видях ярки лица, някои от тях свързани с прехода в България, добави той.

"Видях хора на Доган вътре. Не приемам ДПС на Доган и ДПС на Пеевски за възможност за бъдещо развитие на България. Не мога да им отредя позицията на балансьор или каквото и да било. По-скоро трябва да бъдат пометени и да изчезнат".

Критичен съм към тях и няма как бъде по друг начин, категоричен бе лидерът на МЕЧ. Според него атаката срещу министрите, идваща от различни посоки, е оправдана.

Все пак той се надява и.ф. главният прокурор да бъде отстранен, но изрази съмнения дали това ще се случи. Според него Сарафов е напълно нелегитимен:

"Това е пародия, която трябва да бъде прекратена. Но тъй като това е служебно правителство - да не го натоварваме с такива очаквания. По-скоро следващото - когато се формира действащо редовно правителство, големите очаквания за съдебната система трябва да са там".

Радостин Василев смята ИТН за изчезваща партия. Излъгаха хората, обясни твърдението си той.

Но бе категоричен, че МЕЧ ще бъде част от следващия парламент. И декларира, че няма притеснения в тази посока, защото:

"Истинската социология я получаваме по улиците, в социалните медии, сред хората. Не съм излъгал никого досега и не мога да търпя критики от гледна точка на това, което ИТН могат да търпят - те са унищожили голяма част от надеждите на хората".

Лидерът на МЕЧ смята, че Румен Радев няма да може да вземе повече от 100 мандата. Ще трябва да търси партньори и ще е много трудно, добави мнението си той.

"Ако има разум и търсене на обединение срещу ГЕРБ и ДПС-НН, може да разговаря с МЕЧ винаги принципно и смятам, че ще бъде очаквано от хората. Ще е трудно, но ние не сме затворили вратата, напротив - чакаме да видим и листите, но и с какви хора ще се обгради, защото слуховете, мълчанието, неяснотата водят до сваляне на енергията".

Василев обаче не слага знак на равенство между Румен Радев и Илияна Йотова. Той изрази недоверието си към настоящия президент.

Радостин Василев не затваря и вратата за разговори с БСП, но "ако наистина в партията има промяна".

Той е категоричен, че на България ѝ трябва антикорупционно управление:

"Пробългарско управление, което да не залита в крайности, свързани с геополитическата обстановка. Антикорупционно, реформаторско, истинско управление, надявам се такова, което да има конституционно мнозинство, защото трябва голяма промяна на Конституцията. Може би трябва да се помисли за преструктуриране на съдебната система, за да нямаме тези проблеми с главния прокурор, които имаме сега".

Радостин Василев коментира също и по-високите сметки за ток и въпроса за евентуални компенсации:

"Мисля, че министърът на енергетиката ще трябва да компенсира 2 млн. българи, а не само тези, които са пуснали жалби. За мен това, което се случи със сметките за тока, е измама, която няма нужда да бъде доказвана от всеки един поотделно, за да си свърши държавата работата. Изобщо не мога да си обясня каква е тази държава, в която никой не знае защо сметките са двойни".