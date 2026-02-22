Седмичен ТАРО хороскоп от 23 февруари до 1 март

Овен – Обесеният

Уникалност

През този период ще имате готовност и способност за нови неща и промени. Ще изпитате малко неудобство, но нещата не са чак толкова лоши и не вървят на зле. Ще ви се наложи да жертвате нещо, за да придобиете друго. Целта е пред вас и е близко, но развръзката ще дойде малко по-късно. Не се смесвайте с тълпата, в момента се извършва преразпределение на жизнените енергии и няма да ви се отрази добре. Използвайте необичайни средства за укрепване на здравето и имунитета. Останете сами и нека не ви е грижа за нищо.

Телец – Деветка чаши

Късмет

През този период всички ще имате неочакван късмет. Връхлитат ви успех, щастие и безоблачна любов. Материалните придобивки, задоволството и удовлетворението ще са ваши спътници. Всичко около вас ще е обнадеждаващо и ще обещава светло бъдеще. Настъпват добри времена за всички. Много от вас ще бъдат удовлетворени от постигната победа, извоювана с много пот на челото. Постигнатата цел ще ви донесе много приповдигнато и празнично настроение. Прекрасен период за успешни бизнес начинания.

Близнаци – Звездата

Надежда

Периодът ще е изпълнен с надежда и оптимизъм, вяра и вдъхновение. Много обещаващи възможности ще има пред всички вас. Перспективите са блестящи, бъдещето изглежда светло и привлекателно. Ще бъдете обзети от творческо вдъхновение, красота и интелигентност. Пречистете себе си духовно, бъдете смирени, непретенциозни и спокойни. Периодът е особено позитивен и е благословен от звездите!

Рак – Седмица камъни

Поражение

Предстои един неспокоен период. Внимавайте да не изпуснете главното и това да предизвика проблеми в бизнеса или в работата ви. Пазете се от лоши инвестиции, депресия, банкрут, загуба на недвижим имот. Не е добре да правите каквито и да е сделки през този период. Ще чувствате една инертност и слабост в себе си, внимавайте да не превърнете това безсилие в жестокост или грубост. Приемете как това е период в който ще тъпчете на едно място и не предприемайте нищо съществено. Внимавайте – нещата, които сте постигнали и създали, да не се разрушат или загубят. Но не се отчайвайте, изчакайте периодът да премине и продължавайте напред.

Лъв – Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко отначало. Сега! Ще се чувствате сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Дева – Петица чаши

Разочарование

Самота, страдание и мъка ви обземат през този период. Попадате в повърхностна любовна връзка или дори брак. Изпитвате разочарование и съжалявате за вашите неосъществени мечти. Необходимо е да отчетете загубите и да се фокусирате върху това, което още имате. Не позволявайте на болката и страданието да ви завладеят напълно. Вземете си отпуска, отидете на място, което ви зарежда с енергия и се чувствате добре.

Везни – Жрецът

Традиция

През този период ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Придържайте се стриктно към традициите, макар и те да са отживели времето си. Спазвайте стриктно всички процедури, ако заемате висок пост. Служете и помагайте на останалите, които търсят мъдростта ви и се нуждаят от вашето познание. Някой, който заема висок пост, може да ви помогне в дадена ситуация. Възползвайте се да впрегнете вашите сили и познания в полза на околните. За много от вас периодът е подходящ за нова връзка или женитба.

Скорпион – Дяволът

Изкушение

През този период много внимавайте. Нищо няма да бъде такова, каквото изглежда. Пазете се от лошо стечение на обстоятелствата, фалшиви взаимоотношения, трудности и лъжливи хора, които преследват собствените си интереси, от алкохол и упойващи вещества. Очакват ви трудности и въпреки че си мислите как сте на прав път, всъщност вървите в обратна посока. Във въздуха витае атмосфера на всеобща безпомощност и безнадежност. Липсват възможности за каквото и да е. Така че спрете за малко. Вземете си отпуска, отдайте се на семейството и любимите хора. Внимавайте с алкохола и упойващите вещества.

Стрелец – Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Козирог – Двойка чаши

Любов

Много страст, любов, единство и хармония ни очакват през този период. Много от вас ще открият сродната си душа. Ще имате възможност за нова романтична връзка или приятелство, за перфектни любовни взаимоотношения. Ще се чувствате обсебени от любовта. Сега е времето за по-дълбоко обвързване и поемане на отговорности и задължения. Ще осъществите разбирателство, сътрудничество и партньорство не само в любовен план, а това ще ви донесе нови идеи и възможности. Много подходящ период за годеж или брак.

Водолей – Баща на жезлите

Интелект

Информацията ще ви залива от всички страни през този период. За много от вас жаждата за знания буквално ще се превърне в лакомия за факти. Ще имате множество идеи, но те ще бъдат хаотични и няма да можете да изберете към коя точно да се насочите. Имайте предвид, че прекаленото количество информация може по-скоро да ви натовари и обремени, отколкото да ви даде ясна насока. За хората на изкуството, творците и за бизнесмените предстои прекрасен период, изпълнен с много нови идеи и реализация на проекти.

Риби – Луната

Мечтания

През този период сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното ви въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и въобще всякакви емоции. Предстои ви период на самоанализ.

