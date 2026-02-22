Биков: Държавата да направи преглед от кои сектори в икономиката да се оттегли

"Ние сме готови да носим отговорност за политиката в отбраната - не че сме излъчили някаква партийна фигура, а че можем да гарантираме, че г-н Запрянов ще продължи да върши работата си добре. Оттам нататък нямаме никакъв ангажимент към това правителство".

Това заяви пред БНР депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

Според него е поискано Атанас Запрянов да остане и в това правителство от гледна точка на проектите в отбрана, които вървят. "Едно по-авантюристично решение за министър на отбраната щеше да създаде доста сериозни рискове за осъществяването на тези проекти", обясни той и изтъкна професионалните качества на Запрянов.

Биков обаче подчерта, че не могат да носят отговорност за действията нито на Сергей Игнатов, нито на Надежда Нейнски, нито на Трайчо Трайков.

"Не казваме, че са некачествени хора. Моето мнение е, че те имат своите качества. Но няма как ние да носим отговорност за правителство, което се оглавява от бившия председател на ПГ на ПП".

По думите му отношението на ГЕРБ към кабинета ще зависи от работата на различните министри. И напомни оставката на вицепремиера Стоил Цицелков, който издържа на поста 24 часа. По думите му всичките атаки към него са се оказали истина. "Не е спекулация, не е компромат", подчерта депутатът.

В момента в парламента няма управляващо мнозинство, декларира Тома Биков в предаването "Неделя 150" и добави:

"След като правителството подаде оставка, всяка партия си има стратегията за предстоящите избори. Има си правителство, то си носи отговорността за всичко, което се случва в държавата. Имаме и президент, който е подписал указа за това правителство. Имаме си институции, които би трябвало да работят и да отговарят на обществените очаквания".

Той обаче не отрече отговорността на партията към кабинета "Желязков". Депутатът подчерта, че е гласувал против 5-процентното увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Той изтъкна, че предложението е било на Асен Василев. Въпреки това групата на ГЕРБ го е подкрепила. И обясни своето решение:

"Беше ясно какво ще се случи. От трибуната казах, че това е незаконно. Приемаме Закон за удължаване на бюджета, което означава, че институциите ще харчат по 1/12, но в същото време им вменяваме увеличаване на минималната заплата, което вдига разхода, и 5% увеличение, без да им даваме парите".

Биков призова сега служебният финансов министър да попита Асен Василев откъде да се вземат парите за това увеличение.

"Сигурен съм, че проблем има във всички сектори", каза той и отбеляза също и проблема с по-високите сметки за ток.

"Няма как да носим отговорност и за други партийни субекти, върху които нямаме никакъв контрол. В момента всяка партия си определя политиката, включително и ГЕРБ".

България има нужда от нов тип решения, категоричен бе Тома Биков. И даде пример с бюджета. Той напомни, че имаме рязко увеличаване на разходите за отбрана - от 1,75% през 2020 г. до 2,25% сега. По думите му този разход няма как да се промени, независимо кой управлява.

Вариантите за покриване на тези разходи са 3 - или се взима от парите за социални разходи, или се взима от парите за развитие, или се тегли заем, отбеляза той.

Според него обаче може да се промени структурно самият бюджет. Неговото мнение е:

"Държавата трябва да направи преглед от кои сектори в икономиката да се оттегли - там, където може, там, където има губещи предприятия, там, където може държавата да не прави интервенция. И Борисов заговори за политика на концесиите - там, където частният сектор може да свърши една работа, да я свърши той по-ефективно. Но задължително държавата трябва да се върне в образованието - с цялата си сила. Там трябва да бъде насочена държавната енергия".

По думите му не става въпрос за това държавата да се оттегли от социалните си функции, но трябва да се ограничат интервенциите на държавата в стопанската инициатива. Печелившите и стратегически държавни предприятия трябва да останат такива, но не всички са така, подчерта той.

За него именно такъв дебат би бил полезен в предизборната кампания. "Всичко друго с абстрактните формулировки - кой бори мафията, коя е мафията, олигархията - според мен са пушилка, за която накрая няма да бъде видяно нищо", изказа мнението си депутатът.

Относно случая "Петрохан" и липсата на изказване на доскорошния вътрешен министър Даниел Митов по темата, Биков обясни:

"В един такъв сложен казус г-н Митов, според мен, правилно остави тези, които разследват, професионалистите, които се занимават с това, те да говорят и те говориха, когато имат ясни доказателства. Какво очаквахте да каже г-н Митов - да повтори това, което казаха и разследващите? Той е стоял като министър зад хората, които разследваха този казус, и носи своята отговорност. Оттам нататък, каквото и да беше казал Митов, то щеше да се тълкува в политически контекст".

Разследването има много още да продължава, подчерта той и изказа личното си мнение, че групата от Петрохан е била секта, в която има въвлечени най-различни хора.

Ако служебният вътрешен министър смени професионалното ръководство на МВР, разследването по този казус ще бъде заметено, смята депутатът от ГЕРБ.