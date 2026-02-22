Украйна е превъзхождана от Русия по брой личен състав и оръжия в по-голямата част от фронта, включително районите Лиман, Северск, Покровск и Славянск. Киев се нуждае от още 250 000 войници, за да има някакъв шанс да победи Русия на бойното поле, пише The Times.



Градските райони на Покровск и Мирноград, както и Гуляйполе в югоизточната част на Запорожка област, са частично или почти изцяло под руски контрол. По-нататъшното настъпление в Запорожкото направление представлява заплаха от използването на дронове камикадзета, подобни на използваните в Херсон.



Украински офицер в Покровск посочва пред изданието:



"Русия използва пълноценно своите предимства на техническо, оперативно и стратегическо ниво. Те имат пълно превъзходство в авиацията и тактическите балистични ракети''.



Жертви и динамика на офанзивата



Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), Русия е загубила над 1,2 милиона войници от началото на инвазията, докато Украйна е загубила около 600 000. Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви по-рано:



"Убихме или сериозно ранихме над 35 000 руски войници през декември миналата година. Нашата амбиция е да увеличим тази цифра до 50 000 на месец''.



Скоростта на руското настъпление в районите на Покровск и Мирноград е била само около 70 метра на ден, което според експерти е един от най-бавните темпове на напредване в историята на военните действия.



Предизвикателства пред Украйна



Украинските офицери отбелязват, че недостигът на пехота и оператори на дронове ограничава възможностите на армията:



"Имаме нужда от повече пилоти за нашите екипи с дронове и повече пехота, която да ги прикрива“, посочва един от украинските командири.



Генералът от ВВС на САЩ в оставка Филип Брийдлав, бивш върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, добави:



"Липсата на човешка сила е предизвикателство за Украйна. Вместо това, всичко, което трябва да направят, е да се обърнат към Северна Корея за още войници''.



Западна подкрепа за Украйна



Европейският парламент одобри преди дни заем от 90 милиарда евро за Украйна, 60 милиарда евро от които са определени за военни покупки.



Брийдлав коментира помощта на ЕС за Киев: "Украйна доказа, че когато им се даде възможност да нанесат дълбоки и прецизни удари по Русия, те я използват много добре''.



Бившият британски премиер Борис Джонсън призова вчера за незабавно разполагане на мироопазващи войски в страната:



"Ако можем да имаме план за разполагане на войски на място след войната, след като Путин се съгласи на прекратяване на огъня, защо да не го направим още сега?“



Високопоставен източник от НАТО по-рано обяви, че Украйна се нуждае от поне 250 000 допълнителни войници и по-мощни оръжия, за да обърне хода на войната.



Преговори и икономически натиск



Последните тристранни разговори с участието на Съединените щати не успяха да доведат до пробив. Кърт Волкър, бивш специален представител на САЩ, коментира последните разговори между Украйна и Русия в Женева:



"Путин не е проявил интерес към мирния процес. Той не е показал никакво движение или усещане в преговорите, че е готов да постигне споразумение. Единственият начин да се постигне прекратяване на огъня е да се затегнат икономическите гайки на Русия, включително чрез санкции срещу петролния и газовия сектор и по-агресивно преследване на нейния сенчест флот''.



Докато руската военна индустрия расте, енергийният ѝ сектор е в упадък, отчасти поради санкциите.



Волкър отбелязва:



"Трябва да продължим да оказваме натиск върху руснаците толкова много, че да почувстват нуждата от прекратяване на огъня. И мисля, че това е постижимо, но само ако продължим да оказваме натиск върху приходите и те продължат да губят хора със същата скорост''.