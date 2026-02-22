Младо момче почина по време на състезание в Бургас
16-годишно момче почина по време на състезание тази сутрин в Бургас, съобщиха от полицията. Малко преди 9.00 часа в плувния басейн в спортен комплекс "Парк Арена - ОЗК" по време на международно състезание по плуване, на младия състезател от София му прилошало по време на загрявка.
На младежа е било помогнато да излезе от басейна, след което е изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия е починал. Към момента няма данни момчето да е имало здравословни проблеми.
Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура - Бургас, извършват се разпити на свидетели. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.
Състезанието в Бургас временно е прекратено.
