Филм с бг участие спечели „Сребърна мечка” на „Берлинале”

Филмът "Нина Роза", който е с българско участие, спечели награда "Сребърна мечка" за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин, предаде БТА. Церемонията за връчването на отличията на форума се състоя в събота вечерта и беше излъчвана в канала на форума в YouTube.

Наградите обяви международното жури на "Берлинале", председателствано от германския режисьор Вим Вендерс.

Режисьорката и сценаристка на "Нина Роза" - канадката Женвиев Дулуд дьо Сел, получи статуетката. Лентата е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия. България участва в "Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). В главната роля е Галин Стоев, участват също Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други.

"Нина Роза" проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираният сайт "Скрийн дейли" определи лентата като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството.

Наградата "Златна мечка" за най-добър филм на 76-ото издание на "Берлинале" спечели политическата драма Yellow Letters на германския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Лентата, заснета в Германия, разказва за съдбата на турски сценарист, работещ в театър, и неговата съпруга актриса, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения, отбелязва АФП. В главните роли са актьорите Йозгю Намал и Тансу Бичер.

"Истинската заплаха не е сред нас. Тя е навън. Това са автократите. Това са крайнодесните партии. Това са нихилистите на нашето време, които се опитват да дойдат на власт и да унищожат нашия начин на живот", заяви Чатак при приемането на наградата, цитиран от Ройтерс. "Да не водим борба помежду си. Да се борим с тях", призова 42-годишният режисьор. Той има номинация за награда "Оскар" за лентата си "Учителска стая" от 2023 г.

За първи път от повече от 20 години филм на германски режисьор печели най-голямата награда на "Берлинале", отбелязва ДПА. През 2004 г. продукцията "Срещу стената" (Head-On) на Фатих Акън спечели "Златна мечка".

Британецът Грант Джий взе "Сребърна мечка" за най-добър режисьор за филма си Everybody Digs Bill Evans.

За най-добро актьорско изпълнение във водеща роля "Сребърна мечка" бе отличена Сандра Хюлер за ролята си в Rose на австрийския режисьор Маркус Шлайнцер. Тя печели "Сребърна мечка" за водеща роля за втори път, след като взе статуетката и през 2006 г. за превъплъщението си в "Реквием", припомня ДПА.

Актьорите Анна Калдър Маршал и Том Кортни бяха отличени за поддържаща роля за филма Queen at Sea на режисьора от САЩ Ланс Хамър. Наградите на "Берлинале" за актьори във водеща и в поддържаща роля са полово неутрални.

Кинофестивалът беше открит на 12 февруари, като на церемонията с почетна "Златна мечка" беше отличена актрисата Мишел Йео.

Тази година на филмовия форум в Берлин се проводеха много дискусии за свободата на словото, като някои творци обвиниха фестивала, че "