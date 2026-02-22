  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +5
Пловдив: +5 / +10
Варна: +1 / +4
Сандански: +4 / +9
Русе: +2 / +2
Добрич: +0 / +0
Видин: +3 / +5
Плевен: +2 / +6
Велико Търново: +1 / +1
Смолян: -4 / +2
Кюстендил: +1 / +5
Стара Загора: +1 / +4

Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

  • Сподели в:
  • Viber
Тръмп: Страхотен болничен кораб е на път към Гренландия

Стопкадър/Fox News
A A+ A++ A

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота , че работи с губернатора на Луизиана Джеф Ландри за изпращането на болничен кораб в Гренландия – датска територия, за която Тръмп е казвал, че иска да придобие.

Тръмп обяви плана в социалните мрежи минути преди да бъде домакин на вечеря за републикански губернатори в Белия дом, където седеше до Ландри и разговаряше с него, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Работейки с фантастичния губернатор на Луизиана Джеф Ландри, ще изпратим страхотен болничен кораб в Гренландия, за да се погрижим за многото хора, които са болни и за които там не се полагат грижи. Той вече е на път!!!“, каза Тръмп.

Нито Белият дом, нито офисът на Ландри отговориха на запитвания относно публикацията, дали корабът е бил поискан от Дания или Гренландия и кои болни хора се нуждаят от помощ. Министерството на войната не направи незабавен коментар.

Датският крал Фредерик X посети Гренландия за втори път в рамките на година миналата седмица – опит да демонстрира единство с територията на фона на стремежа на Тръмп да купи острова.

Гренландия, Дания и САЩ проведоха разговори в края на миналия месец, за да разрешат ситуацията след месеци на напрежение в рамките на отбранителния съюз НАТО.

Публикацията на Тръмп дойде часове след като Съвместното арктическо командване на Дания съобщи, че е евакуирало член на екипажа, нуждаещ се от спешно медицинско лечение, от американска подводница в гренландски води, на седем морски мили от столицата на Гренландия, Нуук.

Не беше ясно каква връзка има Ландри със случая или дали публикацията има някаква връзка с евакуацията.

Военноморските сили на САЩ разполагат с два болнични кораба – USNS Mercy и USNS Comfort, но нито един от тях не е базиран в Луизиана.

#Доналд Тръмп #Гренландия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите