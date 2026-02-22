АПИ: При лоши метео условия отделни пътни отсечки може да бъдат затворени

Пътищата в страната са проходими при зимни условия, но при необходимост, заради метеорологичните условия е възможно отделни пътни отсечки да бъдат затворени.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават за шофиране със съобразена скорост и повишено внимание. В София тази нощ е извършена обработка на пътните настилки със смеси срещу заледяване.

Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и по график, съобщават от Столичната община. От там апелират шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да се движат със съобразена скорост.

В Природен парк „Витоша“ от 05:00 ч. се извършва избутване на снежна маса и опесъчаване на двата пътя „кв. Драгалевци – х. Алеко“ и „кв. Бояна – м. Златните мостове“.

Напомня се и на собствениците и управителите на търговски и офис площи, както и на етажните собствености да почистят прилежащите площи към съответните сгради.

Продължава и наблюдението на водоемите в страната, след като реки и язовири повишиха нивата си от обилните валежи. Работи се по отводняване на части от квартал „Изток“ в Димитровград и в село Обручище, община Гълъбово.

Системата BG-Alert е била задействана в община Гълъбово в събота късно вечерта заради нивото на река Соколоца. Предупреждението е било към жителите на село Обручище.

Обилните валежи, продължаващи вече часове, повишиха значително водите ѝ. На място бяха изпратени екипи на пожарната, които следят за евентуална опасност за селото, съобщи БНТ.

В община Ардино е в сила частично бедствено положение заради разрушена настилка на мост в района на село Китница. Заради валежите контролирано се изпускат рибарници в Разградска област, а в три населени места в Русенско се наблюдава и нивото на река Черни Лом.