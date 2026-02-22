  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +11
Варна: +0 / +3
Сандански: +4 / +9
Русе: -1 / +2
Добрич: -2 / +1
Видин: +1 / +5
Плевен: -2 / +4
Велико Търново: -2 / +1
Смолян: -4 / +4
Кюстендил: +1 / +6
Стара Загора: -2 / +6

Лора Христова ще e българският знаменосец при закриването на Зимните олимпийски игри

  • Сподели в:
  • Viber
Лора Христова ще e българският знаменосец при закриването на Зимните олимпийски игри

БТА
A A+ A++ A

Биатлонистката Лора Христова ще бъде знаменосецът на българската делегация по време на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Италия.

Христова спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра на Игрите в Милано-Кортина. Тя пропусна силно класиране по-рано в събота, когато беше последният старт за България, съобщава БГНЕС.

Церемонията ще се състои утре от 21:00 часа във Верона, а сред официалните гости ще бъдат служебният спортен министър на България Димитър Илиев и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.



#Зимна олимпиада

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите