Дневен хороскоп за 22 февруари, неделя

Овен

Удачен ден за обсъждане на сериозни дела и големи планове. Сутринта ще успеете спокойно да поговорите за това, което по-рано е предизвиквало много спорове, да се определите със съвместни действия. Особено добре ще се разбирате с близките си, но и с нови познати ще успеете да намерите общ език. На тези, които срещнете за първи път днес, ще можете да направите особено благоприятно впечатление. Не е изключено да ви предложат подкрепа хора, от които не сте очаквали нищо подобно. Ако ви предложат участие в трудни, но значими проекти, съгласете се. Ще постигнете нужните резултати доста бързо, а след това пред вас ще се открият нови перспективи. Втората половина на деня ще се окаже малко по-сложна от първата. Настроението може да се развали, ще реагирате по-остро на всякакви забележки, ще се разстройвате по незначителни поводи. Въпреки това приятелите ще намерят начин да ви окуражат.

Телец

Вас ви очаква не най-лесният ден. Първо, той може да донесе дребни трудности, неочаквани забавяния в делата. Второ, по-често от обикновено ще влизате в спорове с хората, понякога за такива дреболии, които в друго време биха останали незабелязани. Може да се върнат стари обиди, ще се наложи да се връщате към нерешени въпроси, а заради това настроението на някои Телци ще се влоши. Но ще се почувствате много по-добре, ако се заемете с нещо наистина интересно. Такова занимание може да не е особено полезно, но много по-важно е да ви вдъхновява. Затова опитайте да си спомните за старо хоби или да намерите ново. Вероятни са финансови постъпления. Не бързайте да харчите парите: скоро ще се появи шанс за изгодна инвестиция.

Близнаци

Денят е подходящ за много полезни и важни дела. Познатите задачи ще се решават по-бързо от обикновено, а свежите идеи ще се окажат успешни. Ще се появи възможност да възстановите връзки, да се договорите за съвместни действия с хора, които вече са ви помагали. Отлични съвети ще дадат стари познати. Вероятни са парични постъпления, а денят е подходящ и за дребни покупки. Няма да хвърляте пари на вятъра, ще намерите начин да избегнете излишни разходи. Възможни са интересни пътувания. Не е изключено да се наложи да тръгнете внезапно, с много малко време за подготовка, но няма да се объркате и няма да забравите нищо. Някои Близнаци ще завържат приятни запознанства, но началото на сериозни отношения днес е малко вероятно.

Рак

Ще бъдете настроени решително и ще постигнете целите си, независимо как се развиват събитията. Вярно е, че не е изключено да се наложи да коригирате плановете си, но няма да се тревожите за това, а с ентусиазъм ще импровизирате, зареждайки околните с енергията си. Ако замислите нещо сериозно и споделите идеите си, със сигурност ще получите помощ. Не е изключено да ви я предложат хора, които по-рано са се отнасяли скептично към плановете ви и са се стараели да стоят по-далеч. Отношения, които са били напрегнати, могат да станат по-топли и непринудени, и това до голяма степен ще бъде ваша заслуга. Може да проявите инициатива в романтичните отношения, например да поканите на среща човек, който отдавна ви харесва. Следобед са вероятни парични постъпления, които ще дойдат много навреме.

Лъв

Няма да е лесно да запазите спокойствие. Денят ще донесе много неочаквани събития и новини, които могат да ви накарат да се вълнувате. По-често от обикновено ще влизате в спорове, по-лесно ще се поддавате на провокации – това ще ви пречи да се съсредоточите и да довършите започнатото. Но Лъвовете, които все пак успеят да се концентрират върху главното и да не се разсейват от дребни раздразнения, непременно ще постигнат успех. Най-вероятно това ще се случи през втората половина на деня, когато влиянието на позитивните тенденции ще се усили. Дребните разногласия, възникнали сутринта, също бързо ще останат в миналото. С наближаването на вечерта ще бъде по-лесно да се разбирате и с нови познати, и с близките си. Не е желателно да решавате въпроси, свързани със строителство, покупка или продажба на недвижими имоти. Покупката на мебели и битова техника е по-добре да отложите.

Дева

Не възлагайте на други това, което трябва да бъде направено добре: с такива задачи днес е по-добре да се заемете сами. Ще можете самостоятелно да се справите със сложни задачи, да намерите отговори на важни въпроси. Околните, дори да искат да помогнат, могат само да ви объркат и да ви изнервят. Особено трудно ще бъде да намерите общ език с тях сутринта, когато дори на вашите невинни забележки хората могат да се обиждат или ядосват. Втората половина на деня е подходяща за решаване на финансови въпроси, сключване на сделки и покупки. Разсъдливостта няма да ви изневери, а излишни разходи ще успеете да избегнете. У дома ще има повече задачи и грижи от обикновено. Не е изключено да се наложи дребен ремонт.

Везни

Денят е добре да започне с решаването на особено сложни задачи. Сутринта звездите ще подкрепят много от начинанията ви и бързо ще се справите с дела, които в друго време биха ви отнели цял ден. На много Везни ще им помогне опитът, натрупан по-рано. Именно благодарение на него представителите на знака ще намерят най-краткия път към целта. Лесно ще намерите съюзници, ако са ви нужни. Хората, с които споделите плановете си, със сигурност ще искат да помогнат за осъществяването им. Втората половина на деня е отлична за планиране и разработване на сложни стратегии. Ще гледате на много неща от необичаен ъгъл, което ще ви помогне да намирате оригинални и много успешни решения. Някои Везни ще спечелят добре, превръщайки старо хоби в източник на доход.

Скорпион

Денят ще мине добре, ако не се разстройвате за дреболии и не приемате присърце малки неуспехи и досадни недоразумения. Напълно да избегнете проблеми едва ли ще успеете, но непреодолими прегради няма да се появят. Ще ви трябва съвсем малко здраво упорство, за да се справите с трудностите. Някои Скорпиони ще намерят начин да обезоръжат давни недоброжелатели и веднага ще се почувстват по-уверени. Постарайте се да бъдете по-разборчиви в общуването през втората половина на деня. Тогава около вас ще има много различни хора и далеч не на всеки трябва да се доверявате. Все пак можете да разчитате на интуицията си: тя ще ви помогне да си съставите вярно впечатление дори за тези, които много се стараят да скрият истинското си лице. Не е изключено да се появят съвсем нови задачи. Ще подходите към тях творчески, което ще ви позволи бързо да постигнете първите успехи.

Стрелец

Бъдете внимателни в началото на деня, не бързайте с важни решения. Тогава е лесно да допуснете грешка, да забравите нещо важно. Ако отивате на среща с човек, на когото искате да направите добро впечатление, постарайте се да изглеждате и да се държите безупречно, да не допускате излишна фамилиарност, да не казвате нищо, което би ви поставило в лоша светлина. Обикновено малките ви грешки ви се разминават, а понякога околните просто не ги забелязват, под влияние на вашето обаяние. Но днес това едва ли ще сработи, затова е по-добре да не грешите. Постепенно влиянието на позитивните тенденции ще се усили, делата ще вървят все по-добре. Приятелите ще подкрепят много от идеите ви, ще помогнат, ако е необходимо. Стрелците, които напоследък са били заети със семейни проблеми, ще разберат как да се справят с тях и няма да откажат помощ на роднини, изпаднали в трудна ситуация. Вечерта ще зарадва с добри новини и ще открие нови възможности.

Козирог

Не всичко ще се получава толкова лесно, колкото ви се иска. Само благодарение на настойчивостта си ще успеете навреме да се справите с всички планирани дела и да реализирате стари идеи. Едва ли някой ще ви помага. А недоброжелателите със сигурност ще се опитат да ви попречат. Но вие навреме ще забележите техните интриги и ловко ще избегнете всички капани. Разногласия с приятели и други близки хора могат да възникват по-често от обикновено. Постарайте се да не се палите, да запазите спокоен и доброжелателен тон. Ако се поддадете на мимолетно раздразнение, рискувате да загубите подкрепата на хора, на които сте свикнали да разчитате. Струва си да бъдете по-внимателни при пътувания и по възможност да избягвате излишни разходи. Преди да купите нещо, помислете дали наистина ви е необходимо. Обърнете внимание на семейните дела. Роднините може да имат особена нужда от вашата грижа и подкрепа. В началото на деня може да възникнат разногласия с любимия човек, но вечерта ще успеете да възстановите хармонията.

Водолей

Това не е най-добрият ден за общуване. Да се разбирате с околните може да бъде по-трудно от обикновено. Особено сериозни разногласия могат да възникнат с хора, чието мнение е много важно за вас. В такива случаи е важно да не се палите. Има шанс да намерите компромис, но за това ще трябва внимателно да изслушате събеседника и да приведете убедителни аргументи. Постарайте се да стоите далеч от любители на клюките, както и от тези, които щедро споделят лошото си настроение и мрачни мисли. Разговорите с такива хора днес могат да ви извадят от равновесие за дълго. Не е желателно да обсъждате въпроси, свързани с пари и ценно имущество – не само ваше, но и семейно. Денят като цяло ще бъде успешен, финансови постъпления са напълно вероятни, но засега не бива да разказвате как възнамерявате да разпоредите получената сума. Делата може да се окажат повече, отколкото сте планирали. Но вечерта си струва да намерите време за спокоен отдих: ще ви е нужно да възстановите силите си.

Риби

Денят няма да се окаже толкова лош, но може да донесе дребни проблеми, недоразумения, случки, заради които ще се наложи да отложите планираното. Въпреки това няма причини за сериозни тревоги: ще успеете да овладеете ситуацията и да намерите начин да преодолеете трудностите. Ако ви е нужна помощ, по-добре е да се обърнете към стари приятели или към тези, които добре знаят с какви трудности сте се сблъсквали напоследък и защо сте действали така, а не иначе. Разговорите с други хора могат да се проточат дълго, а в резултат ще получите само съвети, които едва ли ще можете да следвате.