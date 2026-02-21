Заради "Петрохан": Иван Христанов разпореди пълна проверка на МЗХ

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов заяви по Дарик радио, че се надява и вярва новият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев да "хвърли повече светлина върху случая" "Петрохан – Околчица".



"Защото, казвам го като човек, който вече като граждански активист през онзи период следеше нещата – да, наистина ситуацията беше прекалено объркваща и прекалено противоречиви сигнали и данни получавахме", коментира Христанов.

Той съобщи, че още в първия си ден като министър е разпоредил пълна проверка по отношение на ангажиментите на Министерството на земеделието и храните по случая, по-специално във връзка с разпореждането с държавния горски фонд и държавните земи. По думите му в началото на следващата седмица ще бъде изготвена пълна преписка с информация "каква земя сме давали, защо сме я давали, какви актове сме съставили и какви предписания има".

Целта е, по думите му, министерството да подпомогне колегите от МВР за изграждането на "360-градусова картина" по случая, така че обществото да получава адекватна и цялостна информация, а не "фрагментирана, разпокъсана и до голяма степен неясна".