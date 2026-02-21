Случаят "Петрохан" се заплита още: Телепоритира ли се Николай Златков в кемпера на Калушев?

Нови противоречия и неясноти около труповете при "Петрохан" и Околчица - този път свързани с придвижването на Николай Златков. На кадрите, разпространени от прокуратурата, не се вижда как Златков е попаднал в кемпера, стигнал до връх Околчица.

Екип на Новините ON AIR изгледа с криминалния журналист Кирил Борисов кадрите от последните дни от живота на групата на Калушев. Според разследващите на част от записите се вижда как Ивайло, Дечо и Пламен се кланят на Калушев и това показва йерархията в групата.

"Това е нещо като аеробно движение в Тибет, Непал. Много будисти и монаси го изпълняват и на улицата, когато искат да се помолят на тяхното божество. Не съм експерт по религиите, но това е традиционен будистки поклон. На записа от 21 декември 2025 година самият Калушев не се вижда. Вижда се само кемперът. Предполагам, че не е бил там, а те просто си изпълняват някакъв техен си ритуал, сутрешен. Знаем, че по 5-6 часа на ден задължително са правили така наречените практики по изричното настояване на лидера Ивайло Калушев", анализира Кирил Борисов.

Поредно несъответствие

Според разследващите Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче са пътували заедно в кемпера към Околчица.

На кадрите се забелязва, че Златков отпътува от района на хижата към София на 1 февруари 2026 г. около 07:12 ч. със сребрист пикап. По-късно същият автомобил се връща обратно в хижата около 13:54 ч.

Не се установява ясно кой слиза от пикапа, но се вижда, че превозното средство е паркирано на заден ход към гаража, след което оттам излизат трима души и куче.

Следите се губят

"Отварят багажника на Калушев. Очевидно тук вече решението е взето. От кадрите се вижда , че в кемпера се качват Калушев и малкото момче. Преди това Николай Златков с друг от автомобилите на рейнджърите тръгва по-рано през деня, за да остави багажа на момиченцето, което е било с тях в село Българи, на което са искали да помогнат и за което Калушев пише на майка си", сподели наблюденията си криминалният журналист.

И така след поредните кадри от МВР и прокуратурата остава неясно кога и къде Златков се е качил в кемпера, където по-късно животът му приключва с изстрел.

"В България не е имало такова нещо. Затова обществото много трудно го прие и започна с теория на конспирациите. Не бяхме виждали такова нещо. Самите разследващи не са се сблъсквали с такъв казус и за това обществото изтеряса", коментира Кирил Борисов.

Уволнения в МВР?

Министерството на вътрешните работи с отговор на публикация в социалните мрежи на лидера на Има такъв народ Слави Трифонов, че още в първия ден от работата си служебният министър Емил Дечев е поискал оставките на всички, ангажирани с разследването на случая "Петрохан". От ведомството съобщават, че твърденията не отговарят на истината, като единствената оставка, която ще бъде поискана в понеделник е тази на главния секретар на МВР.