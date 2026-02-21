Подробен седмичен хороскоп от 23 февруари до 1 март

Овен

Овните тази седмица ще почувстват засилена потребност от спокойно и отпускащо прекарване на времето в обстановка на тишина и комфорт. Добре е да прекарвате време в уединение, да излизате на почивка на тихи места, в санаториуми или профилакториуми на брега на море или езеро. Това е благоприятно време за духовни практики, релаксация, медитация, работа върху себе си, преодоляване на психологически комплекси. Възможно е да успеете да повдигнете завесата на тайна над информация, която дълго време ви е вълнувала и е била недостъпна за вас.

Втората половина на седмицата се подрежда противоречиво. От една страна може да се засили интересът към всичко тайнствено и загадъчно. Възможно е да ви привлече четенето на детективска или езотерична литература. Успешно ще протичат всякакви разследвания и научно‑изследователска дейност. Възможно е да успеете да откриете истини за събития, които досега са били старателно скривани от вас. Освен това ще можете да се проявите като фини и изобретателни дипломати при изясняване на тайни.

От друга страна, през тези дни могат да се изострят отношенията с някои приятели. Постарайте се да не вземате и да не давате пари на заем — подобни финансови отношения с приятели могат да доведат до разногласия.

Телец

Първата половина на седмицата при Телците може да бъде свързана с приятни изненади и неочаквани сбъдвания на заветни желания. Старайте се да се държите свободно, без да се обвързвате с каквито и да било задължения. Нека това бъде време на импровизация — и тогава приятните изненади непременно ще влязат в живота ви. Добре е да прекарвате време в компанията на приятели, в клубове по интереси, на партита. Възможно е да се случи романтично виртуално запознанство.

Втората половина на седмицата е противоречива. Като цяло животът може да бъде ярък и интересен. Възможно е да се запознаете с нови приятели и да прекарате весело време с тях. Ще се активизират контактите ви в социалните мрежи, в интернет общности и форуми. Може да получите покана да се присъедините към група единомишленици, например към доброволческо движение. През тези дни ще общувате с хора, които споделят вашите идеи.

От друга страна, може да преразгледате предишното си мнение относно работата си и да промените отношението си към началството. Подобен преглед на ключови позиции може да доведе до временна лична криза, когато се окажете на кръстопът и не знаете какво да правите по‑нататък.

Близнаци

В първата половина на седмицата Близнаците могат да се радват на повишено внимание и симпатии от околните. Ще можете много по‑успешно да решавате въпроси с началството и представителите на властта. Ще се усили личното ви обаяние, благодарение на което ще успеете да получите подкрепата на нужните ви хора. Ще се подобрят отношенията с родителите. В професионалната сфера може да получите помощ и подкрепа от влиятелен покровител.

Втората половина на седмицата е противоречива. Препоръчва се активно да преследвате поставените цели, да действате смело и настойчиво. Сега не е време за компромиси. Възможно е да се наложи да защитавате интересите си. В такъв случай дипломатичните методи и прекалената отстъпчивост ще бъдат възприемани като слабост. Това е добро време за резки промени в стратегията на поведение.

Най‑проблемната тема могат да бъдат отношенията със закона. Не бива да правите нищо, което може да се тълкува като нарушение на правила или норми. Не търсете обходни пътища там, където открито не успявате да постигнете резултат. Пазете репутацията си.

Рак

Първата половина на седмицата е благоприятна за личностното развитие на Раците. Засилва се интересът към образованието. Ако учите във ВУЗ или посещавате курсове за повишаване на квалификацията, самият процес на обучение ще ви носи огромно удовлетворение. С удоволствие ще се потапяте в учебния материал, ще научавате много ново и полезно. Активизират се контактите ви в интернет. Виртуално романтично запознанство може да се развие стремително и да има шанс да премине в реални отношения.

Втората половина на седмицата е противоречива. От една страна, в брачните отношения могат да настъпят положителни промени. Партньорът може приятно да ви изненада и да предприеме стъпки, които ще повишат статуса и авторитета ви в очите на околните. Освен това пред вас могат да се открият привлекателни перспективи.

От друга страна, въздържайте се от празно прекарване на времето, посещения на клубове, партита и модни събирания. Възможно е да преразгледате отношенията си с някой приятел. Не бързайте със заключения и постъпки, които могат да имат необратими последици.

Лъв

Първата половина на седмицата е благоприятна за финансовата дейност на Лъвовете — можете да използвате това време за предсрочно погасяване на дългове. Може да почувствате и засилване на сексуалността. Не са изключени интимни контакти с партньори, които заемат по‑високо социално или професионално положение. Брачните отношения ще се укрепват както заради засиленото интимно привличане, така и заради подобряване на финансовото положение в семейството. Добро време за духовни практики.

Втората половина на седмицата е благоприятна за подреждане на битови и домакински въпроси. Това е удачно време за покупка на битова техника на кредит. След като усвоите функциите ѝ, значително ще улесните ежедневието си. Това е и подходящ момент за решително избавяне от вредни навици и промени в режима на деня. Ако следвате целта да подредите жизнения си ритъм, за да успявате повече, ще постигнете успех.

Втората половина на седмицата е благоприятна и за обучение. Засилва се интересът ви към знания, ще учите с удоволствие и ще разширявате кръгозора си.

Дева

В първата половина на седмицата Девите, които са в брак или дългогодишни партньорски отношения, могат отново да открият партньора си и да изпитат възраждане на любовта. Това може да бъде свързано с особено поведение на партньора, изразяващо знаци на симпатия. Така или иначе, отношенията могат да получат нов импулс, да станат по‑свободни и романтични.

Препоръчва се да действате открито, да се запознавате с хора, да влизате в сътрудничество както в личните отношения, така и в деловата активност. Успешно ще преминават изпити. Публичните изяви ще ви донесат симпатии.

Втората половина на седмицата е благоприятна за любовни отношения. Ако сте самотни и желаете сериозна връзка, посещавайте по‑често тържества и забавни събития — сватби, юбилеи, концерти, дискотеки. В непринудена празнична атмосфера може да се случи желаното запознанство.

Препоръчва се да избягвате служебни командировки и туристически пътувания — във връзка с тях може да възникнат здравословни проблеми, които да повлияят неблагоприятно на самото пътуване.

Везни

В първата половина на седмицата Везните ще бъдат склонни да подреждат пространството около себе си. Ще почувствате, че здравето ви е пряко свързано с това доколко подредена е средата ви. Колкото по‑чист е домът или офисът ви и колкото по‑поддържан е външният ви вид, толкова по‑добро ще бъде настроението и самочувствието ви.

Това е добро време да се погрижите за здравето си, особено ако сте си поставили цел да се избавите от излишно тегло — при подходящи препоръки от диетолог можете да започнете диета. Прививайте си нови полезни навици вместо старите вредни.

Домашните любимци ще бъдат особено обичани от вас през тези дни — с удоволствие ще се грижите за тях. Това е добро време да вземете коте или кученце.

Втората половина на седмицата е успешна за делова активност. Ще бъдете в отлична физическа форма, което ще ви позволи да повишите работоспособността си и да свършите много домакински и професионални задачи. Успешно ще вървят ремонтни дейности у дома.

С подреждането на делата ще почувствате подобрение в самочувствието — много болести сами ще започнат да отстъпват. В романтичните отношения не са изключени разногласия, свързани с ревност.

Скорпион

При Скорпионите първата половина на седмицата ще премине на емоционален подем. Ще се засили оптимизмът ви и готовността да проявите творческите си способности. Това е прекрасно време за хора, увлечени от хоби, спорт или творческа дейност. Не отказвайте участие в забавни събития, сватби, импровизирани партита.

Самотните Скорпиони могат да срещнат любовта — и това може да бъде любов от пръв поглед. Очакват ви много приятни моменти, любовни признания, творчество и увлечения.

Втората половина на седмицата е успешна за творчески занимания. Ако сте човек с хоби, намерете време за него. Тези, които имат абонамент за фитнес, е добре да започнат по‑интензивни тренировки. Ще имате достатъчно енергия за спортни състезания и посещение на спортни секции.

В същото време отношенията в семейството могат да се усложнят. Това може да е свързано с нарушаване на по‑рано постигнати договорки — например за разпределение на домашните задължения.

Стрелец

Първата половина на седмицата е благоприятна за семейния живот на Стрелците. Единственото място, където ще се чувствате истински топло и комфортно, е домът и семейството. Отношенията ще бъдат доброжелателни и основани на любов.

Това е прекрасно време за съвместни дейности — от почистване до ремонт или строителство. Всички в дома ще действат дружно.

Добро време е и за семейни тържества, празници, юбилеи, покана на гости.

Втората половина на седмицата продължава същите теми. Препоръчва се да продължите да подобрявате жилищните условия, като използвате технически средства, които улесняват работата.

Добро време за покупка на битова техника.

Повишава се вероятността от простудни заболявания — обличайте се според времето и избягвайте контакт с много хора в транспорта.

Козирог

Козирозите в първата половина на седмицата могат да се окажат сред доброжелателни хора — приятели и познати. Тактичният ви стил на общуване може да ви направи популярни. Това е успешно време за учене, кореспонденция, помирение с околните.

Ако сте имали лоши отношения със съседи, сега е моментът да направите стъпки към помирение.

Благоприятно време за романтични запознанства по време на пътувания. Влюбените могат често да се срещат на необичайни и приятни места.

Втората половина на седмицата продължава тенденциите. Ще бъдете активни, ще пътувате много, особено ако имате автомобил. Шофирането ще ви носи чувство за свобода и удоволствие.

Възможни са пътувания извън града с роднини, пикници.

Успешно време за учене и творческа интелектуална дейност.

Бъдете по‑разумни с парите — може да сте склонни да харчите много за развлечения и подаръци.

Водолей

В първата половина на седмицата Водолеите могат значително да подобрят финансовото си положение. Възможно е да постигнете успех в професионалната дейност, да повишите майсторството си и производителността. Това ще доведе до повишаване на доходите.

Не е изключено да получите материална помощ от близки роднини.

Добро време за покупка на модерни дрехи, украшения, осветителни тела за дома.

Подходящо е да се занимавате с инсталиране на съвременни интернет мрежи в жилището.

Във втората половина на седмицата ще почувствате прилив на енергия. Добро време за физически натоварвания във фитнес зала. Това ще укрепи физическото ви състояние, ще помогне да отслабнете и да оформите фигурата си.

Подходящо време за съчетаване на тренировки с водни процедури — контрастен душ, баня, сауна.

Успешни са духовните практики — медитацията ще възстанови душевното равновесие.

Препоръчва се да вземате предвид мнението на семейството при вземане на решения. Може да почувствате силно желание да действате самостоятелно, но без съгласие в семейството успехът е малко вероятен.

Риби

Първата половина на седмицата при Рибите може да премине в оптимистичен тон. Може да проявите интерес към промяна на имиджа си. На Рибите ще им се прииска да експериментират с външността си.

Мъжете може внезапно да поискат да обръснат или да пуснат брада или мустаци, а жените — да боядисат косата си, да сменят прическата или стила на грима.

Това е изключително благоприятно време за татуаж на устни и клепачи. В резултат ще успеете приятно да изненадате близки и познати с обновения си външен вид.

Втората половина на седмицата е противоречива. Препоръчва се да отделите максимално внимание на физическото си развитие. Ако мечтаете за красива фигура и добър мускулен тонус, започнете системни тренировки — най‑добре под ръководството на опитен инструктор във фитнес клуб.

Финансовото положение ще се подобри.

Втората половина на седмицата е свързана с приятни материални събития — например може да намерите и купите модерни дрехи, които ви стоят идеално.

Добро време и за покупка на бижута.