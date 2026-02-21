Колко близо сме до военен удар на САЩ срещу Иран?

Напрежението между САЩ и Иран ескалира. Американският президент предупреди Техеран с военни удари, ако не бъде постигнато ново ядрено споразумение. След непреки преговори в Женева стана ясно, че договореност засега няма.

Междувременно Вашингтон изпрати бойни кораби в района, а Иран започна учения съвместно с Русия.

Бившият заместник-министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков коментира, че всички признаци сочат към подготовка за възможен удар.

„Боя се, че сме все по-близо. Има всички симптоми, характерни за подобна подготовка.“

Кичуков посочи струпването на значителна военна сила край бреговете на Иран, предупрежденията за блокиране на въздушното пространство, призивите американски граждани да напуснат страната, както и евентуалната евакуация на бази в региона.

„Тези самолетоносачи едва ли биха преплували половината земно кълбо просто да наблюдават какво се случва.“, каза още той.

Според него това напомня т.нар. „дипломация на канонерките“ – натиск със сила с цел постигане на политическа отстъпка.

По повод американските самолети, кацнали на летище „Васил Левски“ в София, Кичуков заяви, че официално те са за учение. Той обаче отбеляза, че няма публична информация за мащабно учение на НАТО в региона: „Както може да се очаква в такива случаи, те са част от цялото това напрежение, което се създава в региона на Близкия изток.“

Дипломатът предупреди, че Европа мълчи за евентуална операция, която според него „няма нищо общо с международното право“, и така рискува нова геополитическа маргинализация.

Според Кючуков евентуален ирански отговор вероятно ще бъде асиметричен: „Очаква се евентуалният отговор на Иран да бъде асиметричен – както преди, дали това ще бъдат удари по американски бази в региона.“

Най-голямата опасност, по думите му, е възможна блокада на Ормузкия проток – ключов маршрут, през който преминава около една четвърт от световния морски транспорт на петрол.

Подобен ход би имал сериозни икономически последици, включително рязко покачване на цените на нефта.