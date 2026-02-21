Светлана Василева залитнала по мистик практики и магии?

Нова вълна от слухове около фамилия Гущерови разтърси светските среди. След поредица от напрежение и семейни сътресения, сега се говори за нещо още по-мистериозно – дали зад разривите не стои "лоша енергия"… и дори магия, пише marica.bg.

В центъра на спекулациите отново попада името на Светлана Василева. Бившата плеймейтка никога не е крила интереса си към астрологията, гадателките и духовните практики. Тя често посещава различни лечители и ходжи, при които твърди, че се "прочиства". Именно това подхранва слуховете, че напрежението в близкия кръг на семейството може да има по-дълбоки корени от обикновен конфликт.

Допълнително напрежение създават и приказките за сериозна криза в брака на Мартина – дъщерята на съпругата на Добромир Гущеров. Тя е омъжена за футболиста Димитър Евтимов, с когото доскоро демонстрираха стабилна връзка. През последните месеци обаче съвместните им снимки изчезнаха от социалните мрежи, а близки до двойката твърдят, че отношенията им са в тежък период. Дори се говори за намеса на трети човек и неуспешни опити за помирение.

Според мълвата, втората съпруга на бизнесмена – Диана Гущерова, била силно притеснена и убедена, че негативната енергия идва именно от Светлана. Припомня се и публичният конфликт между двете жени от миналото лято, когато Василева отправи остри думи и намекна за вътрешни интриги в семейството.

Запознати коментират, че напрежението ескалирало след сравнения между двете жени и демонстрации на "перфектни" семейни отношения, което допълнително задълбочило разногласията.