София под снежна блокада: Пътници бутат закъсал автобус, много улици са неизчистени

Придвижването в снежна София се превърна в предизвикателство за хората, които пътуват с градския транспорт или автомобилите си в събота.

Граждани съобщават за неизчистени улици и главни булеварди. В социалните мрежи потребители споделиха видео как пътници бутат закъсал в снега автобус 120 на ул. „Черковна“. На бул. „Васил Левски“ два тролейбуса са закъсали и преминаването по главната пътна артерия е блокирано.

Подобна е ситуацията и на други места в столицата. Съобщава се, че пътят към Боровец през с. Кокаляне е затворен заради свлачища.

Километрично задръстване се е образувало по пътя Перник-София през Владая.

Междувременно от Столична община съобщават, че са започнали обработка със смеси срещу заледяване на уличната мрежа:

„Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район Панчарево, след което продължиха в районите Витоша, Кремиковци и Искър. Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел. В район Кремиковци се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна. Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите Студентски, Красно село, Младост и Люлин“.

В първите часове на деня имаше 45 снегорина, но заради усложнената обстановка към 10 ч. към тях се присъединиха още 30 машини.

По техни данни градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул. “Васил Левски“ до извършването на обработки.

В Природен парк Витоша пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко“ и кв. "Бояна" – местност Златните мостове са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност Бялата чешма.

От общината призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост. Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти.