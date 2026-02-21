МВР опроверга твърденията за искани оставки по случая "Петрохан"
От МВР опровергаха разпространените вчера твърдения в публичното пространство за поискани от служебния вътрешен министър оставки на служители на ведомството, които работят по разследването на смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.
"Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан" и "Околчица".
На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия, се казва в позиция на ведомството.
"В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината", категорични са от МВР.
Още по темата:
- » Рейнджърите са екзекутирани, работили за службите, а те замитат следите?
- » Дарителката на Калушев: Те владееха специална техника за самоубийство "Пхова"
- » Какво представлява фенобарбиталът, открит в кръвта на Ивайло Калушев
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Още една мистериозна смърт на млад мъж, свързан с групата на Калушев!16:31 19.02.2026 | Криминални
Последно от Закон и ред