МВР опроверга твърденията за искани оставки по случая "Петрохан"

БТА
От МВР опровергаха разпространените вчера твърдения в публичното пространство за поискани от служебния вътрешен министър оставки на служители на ведомството, които работят по разследването на смъртта на шестима души в района на хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

"Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан" и "Околчица".

На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия, се казва в позиция на ведомството.

"В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината", категорични са от МВР.

