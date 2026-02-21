  • Instagram
Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

БТА
Жалба срещу решението на Съвета за електронни медии за избор на Милена Милотинова за генерален директор на Българска национална телевизия е постъпила в Административен съд София-област.

Това съобщиха от съда на офоциалният им сайт.

Жалбата е подадена от Емил Кошлуков и съдържа искане за спиране на изпълнението на решението на медийния регулатор, пише БТА. По случая вече е образувано дело, като на случаен принцип е определен съдия-докладчик.

СЕМ избра Милена Милотинова за генерален директор на БНТ в петък с три гласа „за“ и два „против“.

Процедурата по избора беше блокирана през миналата година заради съдебен спор, но след решение на Върховен административен съд през февруари тази година пречките бяха отстранени и процедурата продължи до окончателния избор.



#Емил Кошлуков

