Емил Кошлуков обжалва избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ

Жалба срещу решението на Съвета за електронни медии за избор на Милена Милотинова за генерален директор на Българска национална телевизия е постъпила в Административен съд София-област.

Това съобщиха от съда на офоциалният им сайт.

Жалбата е подадена от Емил Кошлуков и съдържа искане за спиране на изпълнението на решението на медийния регулатор, пише БТА. По случая вече е образувано дело, като на случаен принцип е определен съдия-докладчик.

СЕМ избра Милена Милотинова за генерален директор на БНТ в петък с три гласа „за“ и два „против“.

Процедурата по избора беше блокирана през миналата година заради съдебен спор, но след решение на Върховен административен съд през февруари тази година пречките бяха отстранени и процедурата продължи до окончателния избор.







