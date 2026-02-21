  • Instagram
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт

БТА
Информация, че летище "Васил Левски" – София ще бъде затворено в малките часове на 23 и 24 февруари създаде смут в социалните мрежи, след като преди няколко дни бяха разположени американски военни самолети там.

От столичното летище коментираха за БНТ, че затварянето на аерогарата няма нищо общо с американските самолети, нито с напрежението по оста САЩ – Иран.

Допълниха още, че летището се затваря за ремонт на шахти покрай пистата, а часовете са избрани заради липсата на кацащи и излитащи самолети в този времеви диапазон.

#летище София

