БСП избира ново ръководство на пленум
На пленум на Българска социалистическа партия ще бъде избрано ново ръководство на партията, след като преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията.
Очаква се да бъдат определени съставът на Изпълнителното бюро и водачите на листи, както и да бъде даден старт на предизборната кампания.
