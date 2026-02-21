  • Instagram
БСП избира ново ръководство на пленум

БНР
На пленум на Българска социалистическа партия ще бъде избрано ново ръководство на партията, след като преди две седмици Крум Зарков беше избран за нов лидер на формацията.

Очаква се да бъдат определени съставът на Изпълнителното бюро и водачите на листи, както и да бъде даден старт на предизборната кампания.

