Групата на Иво Калушев в US разслдване на DEA за трафик на наркотици?

Групата на Ивайло Калушев е част от разследване на американската агенция за борба с наркотиците DEA. Това става ясно от отговор на американската агенция на запитване на “24 часа” дали някога в техни разработки са попадали имената на Ивайло Калушев, Николай Златков, Ивайло Иванов, Пламен Статев, както и това на Деян Илиев, който откри телата на тримата убити на хижа “Петрохан”, а след това бе оставен от прокуратурата и МВР да напусне страната. Това е основният състав на групата на Ивайло Калушев в Мексико.

DEA не коментира свои разследвания,

гласи краткият отговор от американската агенция. Според висши български полицаи това е стандартен отговор, че разследване има, но САЩ не желаят да дадат никакви подробности по него.

Не е известно дали Иво Калушев и останалите от неговата група са попаднали в разследването на DEA като заподозрени в наркотрафик или като податели на информация.

След получаването на отговора от САЩ “24 часа” попита и българските разследващи дали са търсили информация от американската служба. Отговорът е, че българското разследване не е искало нищо от DEA за Ивайло Калушев и останалите жертви от “Петрохан” и Околчица, защото в българския случай нямало данни за наркотици.

Часове по-рано зам. апелативната прокурорка на София Наталия Николова обяви на съвместна пресконференция с МВР, че се работи по всички версии за смъртта на шестимата от Петрохан и Околчица.

Художникът Николай Майсторов, който е пастрок на Ивайло Калушев, обаче

обяви, че синът му е убит заради наркотици,

а не е сложил сам край на живота си. Той направи това в изявление, след като на 8 февруари тялото на Калушев бе открито заедно с тези на Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпера под връх Околчица. Според българското разследване в кемпера става въпрос за две убийства и самоубийство. Тази информация бе обявена на пресконференция на прокуратурата и МВР на 18 февруари. Според българското разследване при откритите мъртви на “Петрохан” Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев пък става въпрос за три самоубийства.

Щатът Юкатан, в който от 2013 до 2019 година живее сектата на Ивайло Калушев, е известен като основен канал за трафик на наркотици. Като дори действащите там картели “Синалоа” и “Новата генерация на Халиско” са сключили споразумение да не си пречат, за да не се затруднява транспортирането на дрогата. Според обвинения, отправени публично от американския президент Доналд Тръмп, именно през Мексико минава основна част на трафика на китайски фентанил към САЩ. Юкатан има обща граница и с Белийз – откъдето също се транспортират големи количества дрога.

Ивайло Калушев и групата му, в която тогава влизат Деян Илиев и Валери Андреев, се установяват в Мексико през 2013 година, като купуват имот в джунглата близо до рибарското тогава село Тулум. Според показания на Валери Андреев и майка му София Андреева парите за покупката са дадени от българката.

Парите са били преведени в доверителна сметка на името на Деян Илиев

в банка “Сантандер”. Това е най-голямата банкова група в еврозоната, която има клонове и из цяла Латинска Америка. С банката има няколко големи скандала, свързани с пране на пари. Последно миналата година групата “Сантандер” плати 22,5 млн. евро на Франция, за да уреди 15-годишен спор за пране на пари от клоновете ѝ в тази държава.

Срещу банката са отправяни и много обвинения, че обслужва мафиотски сметки.

Според информация на “24 часа” ескроу сметка в банка “Сантандер” е имал със сигурност и Ивайло Калушев. Това прави проследяването на финансирането му, за което говори българското разследване, почти невъзможно.

Отварянето на ескроу сметка в банка, която оперира в Мексико, е един от двата начина да бъде закупен имот в забранената за чужденци ивица, която обхваща 50 км от крайбрежието на страната, показа проверка на “24 часа”. При тази схема номинален собственик по документи на имота става банката, а реалният се разпорежда с имуществото с пълномощно, като може дори да продава имота.

Именно по този начин е била направена първата покупка на имот

от групата на Калушев. Впоследствие сектата се сдобива с още един имот в Мексико. А самият Деян Илиев, който се появява в близкото до “Петрохан” село Гинци, има трети имот, на който е построил къща. Тя се е отдавала под наем срещу 25 хил. песос, или 1400 долара на месец, през късната есен на 2024 година.

Къщата на Деян Илиев в Юкатан, която през 2024 година дава под наем.

Деян Илиев е човекът, който открива телата на Ивайло Иванов, Пламен и Дечо до хижа “Петрохан” на 2 февруари. Той е разпитван два пъти по случая от българското разследване и е иззет телефонът му, след като е отказал да го отключи. Според думите на Илиев в телефона имал служебна информация, тъй като работел като консултант на американски, канадски и мексикански компании.

След разпитите му Деян Илиев е напуснал България, потвърдиха от разследването в сряда. По информация на “24 часа” той се е отправил към Мексико през Испания. Не е известно обаче дали се е върнал в Юкатан, или се е отправил към южния щат Оахака, където живее майката на жена му Лола.

Късно вечерта в сряда българско време Деян Илиев започна да прочиства следите от дигиталното си присъствие. Той смени името на фейсбук профила си, заключи всякаква лична информация от него и

изтри приятелството си с Калушев

През 2020 г. в района на Тулум, където са били имотите на сектата на Ивайло Калушев, бе разбита и мощна организация на румънската мафия с лидер Флориан Тудор, който през 2021 година бе екстрадиран в родината си. Миналата година пък Мексико предаде на САЩ 45-годишния Антон Кулкин, който бе арестуван като баща на трафика на фентанил през Мексико. Кулкин е бивш протестантски пастор в България, заминава за Латинска Америка в средата на 90-те, където започва да се занимава с търговия с наркотици.

Тъщата на Деян Илиев прокламира културата на месатеките, които употребяват халюциногенни гъби

Марина Солано се казва майката на Лола, жената на Деян Илиев, който откри трите мъртви тела до хижа “Петрохан”. Тя е индианка от племето месатеки, обитаващо южния мексикански щат Оахака.

Месатеките са едно от най-древните племена в Мексико, като са имали досег още с културите на маите и толтеките. А впоследствие воюват успешно срещу ацтеките на Монтесума. Характерна за културата на месатеките е употребата в шамански церемонии на халюциногенна гъба, която на техния език се нарича хондо. Месатеките са единственото племе в Мексико, което има правото да употребява гъбата. А употребата или притежанието ѝ, особено в по-големи количества, от хора, които не са част от племето, се наказва като накротрафик със затвор между 5 и 15 години в Мексико.



Прокламирането на културата на месатеките е заниманието на Марина Солано, която се представя и като шаманка. Тя притежава и магазин за традиционни за племето вещи.

Марина Солано

Дъщерята Лола също е последователка на шаманката от месатеките Мария Сабина. Живялата до 1985 година кураднера (традиционна латиноамериканска лечителка – б.р.) е жената, разкрила употребата на халюциногенни гъби на западния свят. Това става през 1955 г., когато американският банкер и етномиколог Р. Гордън Уосън става първият западен човек, участвал в нейна церемония. По-късно той публикува статия в списание Life, което популяризира използването на гъбите. Това пък води до наплив на хипита към щата Оахака, като контакт с Мария Сабина са търсили дори от бандата “Бийтълс”.

В културата на месатеките халюциногенните гъби се ползват в лечебни нощни церемонии, наричани велада.

Че групата на Ивайло Калушев също е познавала тайните на гъбите, стана ясно от разкази на хора, които са били близки до него през годините. Те твърдят, че Калушев е отглеждал гъби още в ботевградското село Краево, преди да замине за Мексико.

