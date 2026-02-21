  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +7
Пловдив: +0 / +3
Варна: +0 / +8
Сандански: +4 / +8
Русе: -2 / -1
Добрич: -1 / +4
Видин: +0 / +0
Плевен: -2 / -1
Велико Търново: -3 / -2
Смолян: -3 / +0
Кюстендил: +1 / +2
Стара Загора: -2 / -1

Трима българи слагат край на българското участие на олимпиадата, ето кога точно

  • Сподели в:
  • Viber
Трима българи слагат край на българското участие на олимпиадата, ето кога точно

Лора Христова. Снимка: ММС
A A+ A++ A

Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие на Олимпиадата в Милано-Кортина в днешния предпоследен ден на зимните Игри в Италия.

Пешков ще стартира в 12:00 ч. мача в масовия старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро.

В 15:15 часа биатлонистките Христова и Тодорова ще се състезават в масовия старт на 12.5 километра в Антлохц-Антерселва.

Днес ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени.

Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже.

#Зимна олимпиада

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите