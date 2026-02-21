Трима българи слагат край на българското участие на олимпиадата, ето кога точно
Даниел Пешков, Лора Христова и Милена Тодорова слагат край на българското участие на Олимпиадата в Милано-Кортина в днешния предпоследен ден на зимните Игри в Италия.
Пешков ще стартира в 12:00 ч. мача в масовия старт по ски бягане на 50 километра класически стил в Тезеро.
В 15:15 часа биатлонистките Христова и Тодорова ще се състезават в масовия старт на 12.5 километра в Антлохц-Антерселва.
Днес ще бъдат разпределени още осем комплекта медали - три в ските свободен стил - във въздушната акробатика и ски крос за мъже и халфпайп за жени, в двойките при жените в бобслея, в смесената щафета на ски алпинизма, в кърлинга за мъже, както и в масовите стартове по бързо пързаляне с кънки за мъже и за жени.
Ще се изиграят и мачовете за бронзовите отличия в турнирите по кърлинг за жени и по хокей на лед за мъже.
Още по темата:
- » Браво, момичета! Биатлонистката Милена Тодорова - четвърта, а Лора Христова -11-а в спринта на Олимпиадата
- » Браво, момиче! Лора Христова донесе втори медал за България от Олимпиадата
- » Женската ни щафета завърши на 12-ото място в Милано-Кортина