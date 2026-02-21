Тръмп подписа указ за 10% глобални мита върху вноса от всички държави ОБНОВЕНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е подписал указ за налагане на глобални мита от 10% върху вноса от всички държави. Решението влиза в сила „почти веднага“, съобщиха "Ройтерс" и ДПА.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заяви, че е подписал документа в Овалния кабинет и подчерта, че новите мита ще бъдат „в добавка и в допълнение към нормалните ни мита, които вече начисляваме“.

По думите му, цитирани от БТА, мярката се въвежда на основание Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който дава правомощия на президента да налага временни търговски ограничения при проблеми с платежния баланс.

Решението идва само часове след като Върховният съд на САЩ отмени предишния пакет от широкообхватни мита, обявени от Тръмп през април. Съдът обаче постанови, че макар законът да позволява регулиране на външната търговия при извънредна ситуация, той не дава право за налагане на мита.

Новото решение на американския президент поставя началото на пореден етап от търговската политика на Вашингтон с потенциални глобални последици.











