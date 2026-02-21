Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол, съдбата на екипажа - неизвестна
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето между Созопол и Приморско в петък. Плавателният съд се намира на дъното на морето на около 5 км от брега. На този етап няма информация да е открит тричленния екипа, който е бил на борда.
На третия ден от издирването специализиран екип на военноморските сили обследваха дъното, след сигнал от доброволци, че е открито нефтено петно в района, където е изчезнал сигналът на кораба.
В претърсването са използвани водни дронове, а след това и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина.
Заради подводни течения и липса на видимост извършеният оглед е частичен. Днес ще бъде направен повторен. Издирването на рибарите продължава.
Коментирай
Най-четено от Общество
Разкриха показанията на бащата на Николай Златков15:30 16.02.2026 | Общество
Ето кой поема МВР: Кой е Емил Дечев?13:00 18.02.2026 | Общество
Последно от Общество