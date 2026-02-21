  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +7
Пловдив: +0 / +3
Варна: +0 / +8
Сандански: +4 / +8
Русе: -2 / -1
Добрич: -1 / +4
Видин: +0 / +0
Плевен: -2 / -1
Велико Търново: -3 / -2
Смолян: -3 / +0
Кюстендил: +1 / +2
Стара Загора: -2 / -1

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол, съдбата на екипажа - неизвестна

  • Сподели в:
  • Viber
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол, съдбата на екипажа - неизвестна

Стопкадър/БНТ
A A+ A++ A

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето между Созопол и Приморско в петък. Плавателният съд се намира на дъното на морето на около 5 км от брега. На този етап няма информация да е открит тричленния екипа, който е бил на борда.

На третия ден от издирването специализиран екип на военноморските сили обследваха дъното, след сигнал от доброволци, че е открито нефтено петно в района, където е изчезнал сигналът на кораба.

В претърсването са използвани водни дронове, а след това и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина.

Заради подводни течения и липса на видимост извършеният оглед е частичен. Днес ще бъде направен повторен. Издирването на рибарите продължава.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите