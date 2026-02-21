  • Instagram
АПИ: Заснежени пътища и гъста мъгла в няколко области от страната

АПИ: Заснежени пътища и гъста мъгла в няколко области от страната
Дъжд вали над почти цялата страна. Сняг вали в областите: Пазарджик, Русе, Габрово, Ловеч, Смолян, Монтана, Силистра, София, Велико Търново, Разград. На терен работят 141 машини.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.

Намалена видимост поради мъгла:

· Област Ловеч: Най-гъста мъгла – в района на Абланица (видимост до 50 м) и в района на Ловеч (до 100 м).

· Област Бургас: Значително намалена видимост в районите на Малко Търново, Царево и Босна (30-100 м).

· Област Сливен: В района на гр. Котел (до 100 м).

· Област Търговище: В района на Антоново (100-150 м).

· Област Плевен: Има гъста мъгла в района на Искър, където видимостта е силно намалена до 70 метра.

· Област Враца

