Върховният съд блокира митата на Тръмп

Върховният съд на Съединените щати нанесе сериозен удар на търговската политика на президента Доналд Тръмп, като отмени по-голямата част от обширните мита, въведени по време на неговата администрация, съобщава The Washington Post.

Според изданието съдът е решил, че президентът не е имал правомощия съгласно Закона за международните икономически извънредни ситуации от 1977 г. (IEEPA) да налага масови вносни мита върху стоки от почти всички търговски партньори на САЩ. Решението се очаква да има отражение върху глобалните пазари, международната търговия, бизнеса, потребителските цени, инфлацията и бюджета на американските домакинства.

Това решение представлява отклонение от поредица от скорошни решения на Върховния съд, които до голяма степен подкрепяха Тръмп. През последната година съдии позволиха да продължат ключови политики на администрацията, докато се разглеждаха правни спорове, включително ограниченията за военна служба на транссексуални, достъп на службата DOGE на САЩ до чувствителни данни и значителни съкращения в бюджета на Министерството на образованието, отбелязва The Washington Post.

Финансовите залози са значителни. Оспорваните мита обхващаха търговия на стойност трилиони долари, като почти 134 милиарда долара мита бяха събрани до 14 декември на база оспорваното законово основание.

Решението на съда идва скоро след като Вашингтон и Ню Делхи обявиха рамка за временно търговско споразумение, базирано на взаимно изгодни условия. Споразумението подкрепя продължаващите преговори за по-широкото Двустранно търговско споразумение между САЩ и Индия (BTA), стартирано от президента Тръмп и премиера Нарендра Моди на 13 февруари 2025 г., с цел разширяване на достъпа до пазара и укрепване на веригите за доставки.

В съвместното изявление рамковото споразумение бе определено като ключова стъпка в двустранните отношения, подчертавайки споделен ангажимент за балансирана търговия с реални резултати. Според рамката Индия ще премахне или намали митата върху американски индустриални стоки и широк набор от селскостопански и хранителни продукти, включително сушени царевични трици, червен соргум, ядки, пресни и преработени плодове, соево масло, вино и спиртни напитки.

В замяна САЩ ще наложат 18-процентно реципрочно мито съгласно Изпълнителна заповед 14257 от 2 април 2025 г., изменена, върху стоки с произход от Индия като текстил и облекло, кожа и обувки, пластмасови и каучукови изделия, органични химикали, стоки за дома, занаятчийски продукти и определени машини. При успешно финализиране на временното споразумение Вашингтон ще премахне реципрочните мита върху редица продукти, изброени в приложенията на Изпълнителна заповед 14346 от 5 септември 2025 г., включително генерични фармацевтични продукти, скъпоценни камъни и компоненти за самолети.