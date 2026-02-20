БОЕЦ: НАП са раздали над 38 милиона лева за бонуси

Над 38 милиона лева вероятно са били изплатени от Националната агенция за приходите (НАП) под формата на допълнителни възнаграждения през 2025 година. Тези данни бяха оповестени от гражданско сдружение БОЕЦ, като от организацията твърдят, че информацията е получена след официална справка по Закона за достъп до обществена информация.

Рекордни суми според сдружението

По изчисления на БОЕЦ, само централното управление на приходната агенция е разпределило над 15 милиона лева за премии. От сдружението посочват, че средната основна заплата на редовите служители възлиза на 2820 лева, към която според техните данни администрацията добавя среден месечен бонус от близо 430 лева. В централното управление възнагражденията достигали до 3800 лева след начислените добавки за щат от близо 7500 души.

Икономическият парадокс

Ако изнесената от организацията информация се потвърди институционално, раздаването на подобни суми се случва на фона на сериозен бюджетен дефицит, задържан на ниво от около 3.1 процента за изминалата година. Икономическата логика в подобна ситуация показва тежък морален риск – съществуват съмнения, че администрацията се самонаграждава финансово, докато държавата изпитва затруднения със събираемостта на корпоративния данък. Макроикономисти вече предупредиха, че опитите на приходните агенции да компенсират дефицита чрез офанзива срещу фирмите са се оказали контрапродуктивни.

Милиони километри със служебни коли

Предоставената на БОЕЦ справка повдига въпроси и около използването на автомобилния парк на агенцията. От сдружението изчисляват, че през изминалата година 302 служебни автомобила са навъртели общо над 6.8 милиона километра. За сравнение, според техни данни за 2021 година отчетеният пробег е бил четири пъти по-малък.

От гражданското сдружение уточняват, че НАП е отказала да им предостави информация за конкретните възнаграждения и личните бонуси на своето ръководство.