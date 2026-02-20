Костадин Костадинов обяви референдуми срещу мигрантски центрове в Средец и Симеоновград

Партия "Възраждане" стартира кампания за организиране на местни референдуми в Средец и Симеоновград срещу изграждането на центрове за мигранти. Политическата инициатива идва на фона на твърдения, че кабинетът "Желязков" в оставка е отстъпил държавни терени за нови бежански лагери, оправдавайки действията си с ангажиментите на България по Пакта за миграция и убежище.

В декларация от парламентарната трибуна Костадин Костадинов заяви, че държавата е задължена да създаде минимум два подобни обекта заради членството си в Шенгенското пространство. По думите му теренът в Средец се намира почти в центъра на града, а формацията проверява сигнали за възможен трети обект край русенския град Ветово.

"В рамките на няколко седмици ще съберем подписи, за да се изкаже местното население дали иска да му натресат няколко хиляди нелегални емигранти", посочи Костадин Костадинов, цитиран от БТА. Той използва остра политическа реторика, твърдейки, че столицата вече прилича на "център от отворен тип", макар да не подкрепи думите си с реална статистика за присъствието на чужди граждани.

Организирането на подобни допитвания по места обаче повдига сериозни въпроси както за тяхната юридическа стойност, така и за икономическата им цена. Местните референдуми по теми, които пряко засягат националната сигурност и ангажиментите на държавата по охрана на границата, нямат задължителен характер за централната власт. В същото време разходите по провеждането им ще натоварят директно бюджетите на малките общини, измествайки фокуса от реалните икономически проблеми на регионите.

Изказването на лидера на "Възраждане" демонстрира класически похват за политическа мобилизация чрез експлоатиране на страховете на населението в пограничните зони. Докато Костадинов обвинява останалите политически сили в общи цели и политики, точните параметри на правителственото решение остават неизяснени – включително ключовият детайл дали става въпрос за бежански лагери от отворен тип или за строго охранявани центрове за задържане, които са задължително условие за сигурността на шенгенските граници.